La comparsa 'Los Luceros' gana el Concurso Fermín Salvochea 2019 de la ONCE por 'Qué bonito son dos cuerpos'

La comparsa 'Los Luceros' con la letra de su pasodoble 'Qué bonito son dos cuerpos' ha obtenido el primer premio de la XXVII edición de los Premios Fermín Salvochea de la ONCE, que premian las letras más solidarias y comprometidas del Carnaval de Cádiz. El galardón se entregará este sábado en el teatro de 'La Tía Norica'.Según ha indicado la ONCE en una nota, 'Los Luceros', cuarto premio de comparsas en el Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz, ha conquistado el primer premio del Fermín Salvochea 2019 por la ternura, sensibilidad, belleza literaria, originalidad y emotividad de la letra de Miguel Ángel García Árgüez, 'El Chapa'.En este sentido, ha explicado que los comparsistas gaditanos narran como una "caricia poética" musical el amor entre dos personas ciegas. La comparsa cuenta con música de Manuel Sánchez 'El Noli', y José Manuel Aranda, bajo la dirección de Ángel Subiela.El segundo premio ha sido para el coro 'Los del Patio' por la letra del tango 'Qué no daría yo por volver atrás', de David Fernández Romero, que pone el foco en la solidaridad humana que hay detrás de la donación de órganos para salvar vidas.El tercer premio del Fermín Salvochea 2019 es para 'La Maldición de la Lapa Negra' por su letra del pasodoble 'Un día tú piensas que eres un ser invencible', de Manuel Santander Cahué y José Manuel Sánchez Reyes, con música de Manuel Santander y la dirección de Carlos Pérez.El primer premio de chirigotas del COAC 2019 logra este tercer premio por la "impactante letra", según el jurado, que trae este chirigotero al más puro estilo del compás viñero y gaditano del 3x4 enmarcado en un pasodoble "de preciosa melodía" hablando en primera persona de la lucha vital y la fuerza que sale del alma para vencer al cáncer.Finalmente, según ha indicado la ONCE, el accésit de esta XXVII edición ha sido para el coro Gádix por la letra del tango de José Javier Puerto 'Yo no soy racista porque respeto lo diferente', en la que hace un alegato contra el racismo y una encendida defensa del respeto a la diferencia.Este año se han presentado un total de 47 letras, diez más que el año pasado. La mayoría de ellas con una temática común alusiva a la lucha contra la violencia de género y todas con "un alto nivel de compromiso social", según ha destacado el presidente del jurado, el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos.--EUROPA PRESS--