La Comisión 8M de Cádiz, integrada por diversas asociaciones de mujeres, colectivos feministas y mujeres de la ciudad a título individual, ha llamado a la participación masiva en la huelga del próximo viernes, argumentando que después del "éxito" de 2018, "en este 2019 hay ser más, ya que la derecha más recalcitrante está cuestionando la existencia misma de la violencia de género, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos o los derechos laborales"."Nuestros derechos no se negocian y no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás en políticas de igualdad porque aún nos quedan muchos que dar hacia delante", ha señalado en una nota Nuria Moya, de la Comisión Estudiantil, acompañada por María Merino (Antirracismo) y Leonor Jiménez (Cuidados) en representación de las distintas comisiones creadas para organizar el 8M.Merinoa ha destacado algunas de las reivindicaciones del movimiento feminista, como "acabar con el paro, la precariedad laboral y las condiciones de miseria que el sistema impone a las mujeres y que en el caso de las compañeras migrantes se agravan". "Todas somos trabajadoras: coticemos o no", ha apuntado.Además, ha hecho referencia a la necesidad de "colectivizar las responsabilidades y que los cuidados se conviertan en una responsabilidad social, compartida y redistribuida" o en la lucha "contra la trata, la cosificación y la explotación sexual de las mujeres en todo el mundo". "Reclamamos una educación pública de calidad, gratuita, laica, feminista e inclusiva", así como "un protocolo real y efectivo" que convierte a las universidades e institutos en "espacios seguros e igualitarios", ha añadido.Por su parte, Leonor Jiménez ha señalado que "la huelga laboral es de 24 horas y está legalmente convocada", por lo que no irán a clase, ni consumirán, ni cuidarán. Así, ha invitado a "colgar delantales en los balcones para visibilizar su apoyo" a quien o pueda sumarse o a acercarse a algunas de las actividades que se desarrollarán en la plaza El Palillero de 10,00 a 16,00 horas.Entre las actividades hay programada una cacerolada (12,30 horas), una perfomance reivindicativa sobre las jornaleras de la fresa o las intervenciones de "las compañeras de la Marea Pensionista, Marea Blanca, Mujeres de Afedu, Mujeres Comunicadoras y Limpiadoras en Lucha".Como cierre, y antes de ir hacia la Plaza Asdrúbal a la manifestación que dará comienzo a las 18,00 horas, habrá una comida popular y un taller de pintacaras. La manifestación, que discurrirá hasta la Catedral, se cerrará con la lectura del manifiesto y actuaciones de Carnaval Feminista.--EUROPA PRESS--