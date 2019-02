La capital acoge el Campeonato Mundial de Muay Thai que enfretará al gaditano Carlos Coello con Pak Yu Leun

Cádiz.- La capital acoge el Campeonato Mundial de Muay Thai que enfret

La ciudad de Cádiz acoge este sábado el Campeonato Mundial de Muay Thai, un título respaldado por la Federación Internacional de Muay Thai, y en el que se enfrentará el gaditano Carlos Coello y Pak Yu Leun procedente de la región autónoma de Hong Kong (China).El Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este jueves la presentación de este evento que se celebrará en la Sala Momart y para el que tiene todas las entradas agotadas.En un comunicado, el primer teniente de alcalde, Martín Vila, ha comentado que Carlos Coello competirá por conseguir, a los 29 años de edad, su tercer mundial contra el también campeón de Hong Kong, Pak Yu Leun. "Un combate que seguro será muy emocionante, muy competitivo y, sobre todo y conociendo el historial de ambos, muy deportivo", ha apuntado.Vila ha asegurado que "es emocionante tener a un joven tan querido como Coello en nuestra ciudad, porque más allá de los resultados, Carlos es de esas personas que no sólo ha tenido que pelear en el ring, también fuera de él"."Un chaval que se fue para cumplir su sueño y la promesa que le hizo a su madre, lo consiguió, regresó y nunca, absolutamente nunca, perdió un ápice de su humildad, de su sencillez y de su calidad humana", ha abundado.Al mismo tiempo, el edil ha transmitido la hospitalidad de la ciudad a Pak Yu Leun. "Espero que sientas también ese cariño y ese sentimiento que tienen las citas especiales", ha añadido.Por su parte, Carlos Coello ha mostrado sus ganas por "disputar este título en casa" ya que "para mi es importante poner a Cádiz en el centro del panorama internacional" con la celebración de este campeonato "y además poder sentir el cariño de mi ciudad". Con todo, ha afirmado "haber entrenado duro para ganar y estoy preparado".Pak Yu Leun, de su lado, ha señalado que "es un honor participar en este combate". "Me he preparado mucho pero sé que tengo un oponente muy fuerte, por lo que daré todo este sábado", ha reconocido.--EUROPA PRESS--