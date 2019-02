Junta pide al Ayuntamiento de El Puerto que expropie las 26 viviendas de José Antonio para concluir la demolición

Barriada José Antonio

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) que inicie el expediente para la expropiación de las 26 viviendas de la barriada José Antonio que siguen siendo de titularidad privada.Con ello, el Gobierno andaluz pretende poder culminar cuanto antes la operación de derribo de dicha promoción, con lo que desaparecerá una barriada construida en 1957, cuyas viviendas están muy deterioradas y donde existen serios problemas de convivencia entre el vecindario.Según ha informado la Junta en una nota, la barriada José Antonio, con 96 viviendas de titularidad privada, comenzó a demolerse en diciembre del pasado año, una vez que la Junta de Andalucía se hizo con la titularidad de las 24 viviendas del primero de los cuatro edificios que conformaban la promoción.Los otros tres bloques no podrán ser derribados hasta que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se haya hecho con la propiedad de las 26 viviendas que, por diversas circunstancias, aún siguen siendo de sus titulares privados. Las otras 46 viviendas de esos tres edificios que siguen en pie ya han sido escrituradas a favor de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que está gestionando la intervención en este barrio.La operación de derribo de José Antonio es una de las actuaciones previstas en el acuerdo que firmaron en 2002 la Junta y el Ayuntamiento de El Puerto para intervenir en esta zona de la ciudad, muy deteriorada, con un plan especial de reforma interior, que contemplaba la construcción de 125 viviendas por parte del Gobierno andaluz y otras 65 por el Consistorio en el ámbito conocido como Santa Clara, colindante con la barriada de José Antonio. También se preveía en dicho acuerdo la reurbanización y reordenación viaria de la zona.La promoción de las 125 viviendas construidas por la Junta en Santa Clara está ya ocupada por familias que eran propietarias de viviendas en la barriada de José Antonio y residían en ellas, junto a otras familias seleccionadas por el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.Los tres edificios que están pendientes de demolición se localizan en las calles Pasteur, Doctor Fleming y Cervantes, y están prácticamente abandonados. De las 72 viviendas repartidas en estos tres bloques, 46 han sido adquiridas por AVRA a sus propietarios por mutuo acuerdo.Sin embargo, las otras 26 siguen estando ocupadas por sus titulares, que no han aceptado la oferta recibida en su día de la Agencia o están en trámites de herencias, y por familias que residen de forma ilegal, al no ser las adjudicatarias. La inmensa mayoría de esas viviendas se utilizan para actividades ilícitas. Ante esta situación, AVRA ha optado por la vía de la expropiación, solicitando al Ayuntamiento que proceda a tramitarla. El coste de este proceso, al que hará frente la Agencia, se estima en algo más de medio millón de euros.Una vez que la Consejería, a través de AVRA, se haya hecho con la titularidad de las 26 viviendas pendientes, la Junta estará en condiciones de demoler los tres edificios de José Antonio que aún siguen en pie.--EUROPA PRESS--