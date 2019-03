Andalucía.- Adelante lleva a Parlamento el caso de un niño con enferme

La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Cádiz ha asegurado que el niño que sufre una enfermedad rara y que Adelante Andalucía ha anunciado que llevará el caso al Parlamento "ha sido perfectamente tratado, atendido y es objeto de un seguimiento por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS)". Por su parte, la madre del menor ha "confirmado toda la asistencia recibida", aunque critica una "mala gestión de la Junta en referencia a las subvenciones por desplazamiento".En una nota, la Delegación Territorial de Salud ha explicado que una vez detectado el cuadro en el Hospital Punta Europa fue derivado al hospital de referencia en la provincia, el Puerta del Mar en Cádiz.Además, ha añadido que en el hospital gaditano "no sólo fue asistido, sino que se encargó de que el paciente tuviera estudios complementarios en centros especializados, concretamente el Hospital Virgen de las Nieves de Granada como en Elche hasta que finalmente fue derivado a Barcelona". No obstante, el Puerta del Mar sigue monitorizando el caso para cualquier incidencia que pudiera surgir, ha señalado.Así, la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, ha explicado que "existe un protocolo que marca cuándo el SAS es referente en determinadas enfermedades y cuándo se deriva a otro hospital de referencia fuera de Andalucía con el objetivo de dar una respuesta lo más ágil y eficaz, siempre que sea posible y según la enfermedad, y, por tanto, con las mayores garantías de éxito".En estas derivaciones no está previsto el abono de dietas por gastos de alojamiento o manutención, pero sí ayudas en desplazamientos para recibir asistencia en otra comunidad autónoma o en otra provincia de Andalucía cuando no es necesario el uso de transporte sanitario (ambulancia), ha explicado.En este sentido, ha añadido que estas ayudas consisten en el abono de los gastos de desplazamiento en transporte público --avión, tren, autobús-- al paciente y, habitualmente, a un acompañante. Además, se dan casos en que el SAS también se hace cargo de los gastos no sólo de transporte público, también de taxis o coches de alquiler.Por ello, la Delegación ha calificado de "injusto que se politice y se achaque una falta de recursos en el tratamiento de un menor que, como no puede ser de otra manera, ha sido atendido desde su nacimiento, ha sido derivado a centros especializados y cuenta con las ayudas estipuladas, al margen de aquellas de carácter subjetivo y cuestionables".AYUDA POR MANUTENCIÓNPor su parte, la madre del menor, en una comunicado, ha confirmado "toda la asistencia recibida en el Hospital Puerta Del Mar de Cádiz, enel Punta Europa de Algeciras y en el Virgen de las Nieves de Granada". Además, ha señalado que "este tipo de enfermedades tarda una mediade cinco años en diagnosticarse y gracias a la persistencia del doctor Simón Lubián y la doctora Isabel Benavente del servicio de Neonatología del Hospital Puerta Del Mar, se le diagnosticó con tan solo siete meses".No obstante, ha señalado que su crítica "está dirigida a la mala gestión de la Junta en referencia a las subvenciones por desplazamiento, jamás a la asistencia recibida por parte de los profesionales del SAS, que son los primeros perjudicados por esta mala gestión".En este sentido, ha incidido en que "no" recibe ayuda por manutención, "sí" por transporte "siempre que sea público", que, en su caso, "es imposible".La madre del menor ha pedido una reunión con la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, "para que así pueda comprobar en primera persona la situación en la que nos encontramos". "Quizás así llegue a comprender que al final todo se reduce a que un niño con patologías muy severas necesita ayuda y que su madre luchará contra todos los obstáculos que impidan que su hijo tenga la mejor calidad de vida posible".--EUROPA PRESS--