Juanma Moreno en el Ayuntamiento de Cádiz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado, tras ser rechazado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso y su inversión para Andalucía, que "los presupuestos no eran creíbles". Asimismo, ha añadido que "la legislatura está acabada".A pregunta de los periodistas, Moreno ha manifestado que, "como se ha demostrado durante su tramitación, los presupuestos no eran creíbles después de las propias correcciones que ha hecho el propio Gobierno en materia de déficit, gasto público y de realización".A juicio del presidente de la Junta, "eran unos salvavidas para salvar al Gobierno de Sánchez y no le ha salido bien porque los presupuestos los ha confiado a grupos políticos como los de los independentistas". "A partir de ahí, será el PSOE el que tenga que sacar sus propias conclusiones", ha añadido.En cuanto a repetir el escenario andaluz con Cs y Vox a nivel nacional, Moreno ha señalado que "todavía hay muchas incógnitas por despejar, no se sabe ni las fechas de las elecciones"."Lo único que sabemos es que esta legislatura está acabada, que el tiempo de Sánchez se ha acabado y que estamos abocados a unas elecciones más pronto que tarde", ha manifestado Moreno, que ha añadido que "a partir de aquí, a trabajar para ganar las elecciones y el tiempo dirá". En este sentido, ha indicado que como militante del PP aspira a que sea su partido el que gane.--EUROPA PRESS--