Juanma Moreno con el alcalde de Cádiz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que la creación del Comisionado de la Concordia "no es motivo para una ruptura de un acuerdo" por parte de Vox, lo cual le parecería "infantil".A pregunta de los periodistas sobre las críticas de Vox, Moreno ha señalado que "en política hay que entender muchas cosas, los pactos no se rompen de la noche a la mañana y a las primeras de cambio, porque entonces no habría nunca pactos en este país"."Si queremos de verdad empezar a entendernos y avanzar en términos institucionales tenemos no solo que entender, sino respetar las discrepancias, desde el propio respeto y hasta desde la propia admiración por la persona que piensa de manera diferente", ha manifestado el presidente de la Junta, que ha añadido que "eso es lo que se debe de practicar todos los días".Finalmente, se ha mostrado convencido de que "dentro de las posiciones diferenciadas, legítimas, en algunas de las materias podamos alcanzar acuerdos que sean positivos, viables y realistas".--EUROPA PRESS--