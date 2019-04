IU rompe el pacto de gobierno en El Puerto y sus concejales renuncian a sus responsabilidades municipales

Cádiz.- IU pide la dimisión del alcalde de El Puerto y decidirá en asa

IU en El Puerto de Santa María (Cádiz) ha roto definitivamente el pacto de gobierno en el Ayuntamiento portuense, después de que el alcalde del PSOE, David de la Encina, no haya presentado su dimisión durante el fin de semana, que fue el plazo que puso la asamblea local de IU.Según ha indicado IU a Europa Press, la oficialidad de la ruptura se ha materializado con la renuncia de los tres concejales de la formación de sus competencias como gobierno municipal.Cabe recordar que el alcalde de El Puerto ya manifestó el pasado jueves que no iba a dimitir, argumentando que no cometió "ninguna ilegalidad" en el correo de 2005 --hecho público-- en la que pedía a su superior en la Fundación Andalucía Emprende "flexibilidad" en el horario de trabajo para poder compaginarlo con la campaña electoral. "Puedo ser un ingenuo, un torpe, pero no soy un defraudador, no he pedido que me llevaran el sueldo a casa sin trabajar", señaló.Por su parte, la asamblea local de IU había aprobado que si el alcalde no presentaba su dimisión antes de este lunes, los concejales romperían el pacto y abandonarían sus responsabilidades de gobierno.A juicio de la asamblea local de IU, era "insostenible" la continuidad del alcalde al frente del gobierno municipal", porque su conducta es "reprobable e irresponsable". Por ello, insistían en que "las bases socialistas y los órganos ejecutivos del PSOE" debían hacer un "ejercicio de responsabilidad" y forzar la dimisión de David de la Encina.--EUROPA PRESS--