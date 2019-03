IU pide la dimisión del alcalde de El Puerto y decidirá en asamblea si rompe el pacto de gobierno

Cádiz.- IU pide la dimisión del alcalde de El Puerto y decidirá en asa

La formación de IU en El Puerto de Santa María (Cádiz) ha pedido la dimisión del alcalde, David de la Encina (PSOE), tras hacerse público un correo electrónico en el que solicitaba a su jefa en la Fundación Andalucía Emprende ventajas laborales de cara a la preparación de su campaña electoral de 2015. Además, ha anunciado que la asamblea local de IU será la que decida esta semana, probablemente este jueves, si rompe o no el pacto de gobierno.En rueda de prensa, el portavoz de IU, José Luis Bueno, ha explicado que a raíz de la publicación del correo, el Consejo Local de IU se reunió de forma urgente este martes para "valorar la situación". Además, instaron a reunirse la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.Bueno ha señalado que en la comisión, reunida a primera hora de este miércoles, han trasladado "de forma directa" al PSOE la decisión de IU de pedir la dimisión del alcalde, argumentando que "es un error político y aunque es verdad que ocurrió antes de las elecciones anteriores, en política los errores se pagan"."Siempre hemos mantenido que hay que ser serio, responsables y honestos en los cargos públicos, y como gente de izquierda hay que dar ejemplo y no se ha estado a la altura de una organización política de izquierda", ha afirmado Bueno.En este sentido, ha explicado que la petición de dimisión la basan en que "es una actitud reprobable de un alcalde que es sostenido por IU". Asimismo, ha añadido que "es verdad que es una situación personal de una persona, pero afecta a las dos fuerzas políticas que conforman el gobierno". Por ello, será la asamblea local de IU la que decida si se rompe o no el pacto de gobierno.--EUROPA PRESS--