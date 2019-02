IU exige al PP el plan de empleo para la provincia que prometía antes de llegar al Gobierno de la Junta

El responsable de Organización de IU Cádiz, Daniel Pérez.

El responsable provincial de Organización de IU Cádiz, Daniel Pérez, ha reclamado al PP que "cumpla con lo prometido en la campaña electoral de las autonómicas y ponga en marcha de manera inmediata un plan de empleo específico para la provincia de Cádiz que haga dejar de ocupar los primeros puestos en el ranking nacional de desempleo".En una nota, Pérez ha afirmado que los datos del paro en la provincia de Cádiz relativos al mes de enero "dejan un panorama desolador, se sigue dependiendo excesivamente del sector servicios, las mujeres siguen padeciendo los efectos más perversos del desempleo y los mayores de 45 años siguen sin encontrar medidas concretas que faciliten su reinserción en el mercado laboral".Además, ha añadido que la provincia de Cádiz, con una tasa de desempleo situada en el 27,35 por ciento, 13 puntos más que la tasa nacional y siete puntos más que la andaluza, "cumple con creces los marcadores de alerta que justificarían un plan de empleo concreto para la provincia, pero que de verdad sea eficaz y vaya a la raíz del problema, que es el modelo productivo en el que se ha basado la provincia, centrada en el pelotazo urbanístico en determinadas zonas y el excesivo peso de un sector servicios precarizado".En este sentido, Pérez ha recordado que "hace tan sólo dos meses, el cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, José Ortiz, prometía un plan de empleo específico que haría que la provincia remontase", y ha añadido que "ha llegado el momento y los gaditanos esperan con ansias que esta promesa sea una realidad"."La provincia no puede vivir en un continuo día de la marmota entre PP y PSOE, criticando y prometiendo cuando se está en la oposición pero no haciendo nada una vez que se llega al gobierno", ha afirmado Pérez.El dirigente de IU ha apuntado que "ya el último Pleno de la Diputación provincial dio un ejemplo de lo que va a ser a partir de ahora la política provincial, un PSOE exigiendo al PP que haga en la Junta lo que no ha hecho en 40 años y un PP echando balones fuera en la Junta y culpando de todo lo que ocurre en la comunidad a la herencia recibida y al gobierno de Pedro Sánchez".A juicio de Daniel Pérez, "la provincia de Cádiz no puede esperar más y es necesario que se aborde con seriedad la difícil situación que padece y las alternativas de desarrollo, potenciando los grandes recursos que tiene esta tierra y logrando que las plusvalías se queden en la provincia para que sigan generando empleo y riqueza".--EUROPA PRESS--