Intervenidos más de 1.600 kilos de hachís tras frustrar un alijo en Punta Carnero (Algeciras)

Embarcación Intervenida Por La Guardia Civil

La Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han intervenido 1.632 kilos de hachís en un dispositivo conjunto realizado en la zona de Punta Carnero en Algeciras (Cádiz) donde se ha frustrado el alijo de una embarcación procedente Marruecos.Según han indicado estas instituciones en un comunicado conjunto, en cumplimiento de la Instrucción 09/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, los integrantes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera desarrollan con habitualidad dispositivos de carácter conjunto para tratar de contrarrestar estas acciones delictivas.En la mayoría de las ocasiones se desarrollan en playas o zonas de difícil acceso dentro del litoral andaluz, lejos de las miradas de posibles testigos que pudiesen detectar dichos alijos y, sobre todo, en lugares donde las fuerzas policiales no suelen realizar patrullajes.De este modo y tras constatarse en los últimos meses un aumento considerable en cuanto a intentos de introducción de droga en las costas españolas por parte de estas organizaciones criminales, las unidades intervinientes han implementado consecuentemente la colaboración entre sí.Por todo ello, cuando se detecta algún intento de alijo por parte de una embarcación, se da aviso con carácter inmediato al resto de servicios policiales que operan en la zona, con especial incidencia en horas de madrugada y fines de semana, por ser las horas y días en los que aprovechando la oscuridad de la noche y la menor presencia de fuerzas policiales, las organizaciones criminales entienden que tendrían más facilidades en alcanzar su objetivo y, por tanto, actuar con mayor impunidad.Fruto de los mencionados dispositivos de carácter conjunto se han intervenido 1.632 kilos de hachís, después de que los agentes de la Guardia Civil detectaron la presencia de una embarcación neumática semirrígida, utilizadas habitualmente por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico para transportar sustancias estupefacientes acercándose a la costa, circunstancia que fue comunicada inmediatamente tanto a la Policía Nacional como al Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyos integrantes en unión de los primeros, pudieron reaccionar a tiempo para abortar dicho intento de alijo.La droga incautada venía distribuida en 51 fardos de arpillera, los cuales pretendían ser alijados en la zona conocida como Punta Carnero por parte de un grupo de personas que debieron abandonar la mercancía que ya había conseguido ser depositada en la playa cuando se vieron sorprendidos por los agentes actuantes, al tiempo que el resto de la mercancía que se encontraba en el interior de una embarcación y que no pudo ser desembarcada huyó con ésta, ya que la persona que pilotaba la misma se vio obligada a alejarse de la zona y perderse en dirección a alta mar.Los miembros de la organización que pretendía alijar la droga intervenida, debido a la oscuridad existente y a que la zona de actuación no era lo suficientemente segura para los funcionarios actuantes por esta causa, no se pudo producir detención alguna, si bien, se continúan las gestiones para averiguar la identidad de los mismos, por lo que la operación permanece abierta.--EUROPA PRESS--