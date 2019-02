Intervenidos 1.855 boletos de lotería ilegal en El Puerto de Santa María

Lotería ilegal intervenida en El Pureto de Santa María

Agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía en Cádiz han intervenido en El Puerto de Santa María un total de 1.855 boletos de los denominados 'La Tira', así como 3.164 euros en metálico.Según ha indicado la Junta de Andalucía, tras las operaciones realizadas recientemente por los policías, se ha localizado a la organizadora y encargada de la distribución de esta lotería ilegal, siendo interceptada cuando portaba los más de 3.000 euros en metálico y que repartía en 14 bolsas de plástico.En este sentido, ha explicado que cada bolsa presentaba el nombre de la vendedora y su barrio de actuación. Además, ha recordado que la venta de estos boletos se realiza en la vía pública y en las barriadas más populares de la localidad portuense como El Tejar, Fermesa, La Milagrosa y la zona centro.El sorteo consiste en la venta de boletos de tres cifras al precio de cincuenta céntimos cada uno, siendo el premio a las tres cifras de 750 euros y a las dos cifras 12 euros, aprovechando para dar los premios el sorteo diario de la ONCE.La Policía ha señalado que la persona denunciada ha sido sancionada con anterioridad por los mismos hechos. No obstante, las sanciones no han servido para disuadirla de continuar con la venta ilegal de boletos, ya que al carecer de autorización, ni tributar por los ingresos que obtiene, ni está sujeta al preceptivo control fiscal por los beneficios que obtiene tras la venta quedan mayoritariamente en manos de la organizadora.Además, las personas que venden los boletos no percibe ningún tipo de prestación por el trabajo que realizan, recibiendo únicamente la "propina", cuando venden algún boleto que resulta premiado. La mayoría de estos vendedores se encuentra en situaciones de exclusión social, aunque también los hay con alguna discapacidad, y que a pesar de recibir alguna prestación social ejercen esta actividad ilegal.Los boletos intervenidos iban a ser puestos a la venta en estas próximas semanas, ya que el último sorteo correspondía al 11 del próximo mes de marzo. Tras la instrucción del correspondiente acta de denuncia, los efectos y el dinero intervenidos serán puestos a disposición del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, para la instrucción del correspondiente expediente sancionador.(ep)Discoteca HolidayPor otra parte y dentro de la competencia de la Unidad de Política Autonómica adscrita al Área de Juegos y Espectáculos Públicos, se inspeccionó en la noche del pasado sábado día 9 de febrero la discoteca "Holiday", con ocasión de la fiesta de menores que en ella se celebraba, instruyéndose un Acta de Denuncia al detectarse la presencia en el interior del establecimiento de varios menores de trece años, edad inferior a la mínima permitida. Igualmente fue denunciado el hecho de que en el establecimiento Bar "Provenzal" fueran localizados un grupo de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas en su terraza.--EUROPA PRESS--