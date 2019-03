Imbroda reafirma su compromiso por transformar la Formación Profesional para combatir el paro juvenil

Educación.- Imbroda reafirma su compromiso por transformar la Formació

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado que la Consejería está trabajando en un plan global encaminado a transformar la Formación Profesional para convertirla en un instrumento central en la lucha contra el paro juvenil en Andalucía.En una visita al IES Virgen del Carmen de Puerto Real (Cádiz), Imbroda ha avanzado que estas medidas pretenden a garantizar a los jóvenes andaluces la opción de estudiar los ciclos formativos que más respondan a sus intereses, y que contempla la colaboración público-privada.Según ha indicado la Junta en una nota, el consejero de Educación ha asegurado durante su visita al instituto que este centro simboliza "muy bien lo que se trata de implantar, una FP de calidad". Así, ha destacado que hace 70 años el instituto ya implantó la FP Dual y tiene una tasa de empleabilidad que actualmente está en torno al 70 por ciento.En este sentido, Imbroda ha informado de que ya se han iniciado los trámites para elaborar el proyecto de la Ley Andaluza de Formación y Cualificación Profesional, una norma que impulsará la FP Dual y adecuará las competencias profesionales a las necesidades del mercado de trabajo para facilitar la empleabilidad de los jóvenes, cuando el escenario actual muestra "una intolerable tasa de desempleo juvenil del 45 por ciento".Asimismo, ha destacado que la Ley de Formación Profesional es una línea estratégica de la Consejería de Educación que tiene "que ir de la mano" con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y también con la de Economía y Conocimiento, porque ahí está el mundo de las empresas y de la Universidad.Así, el consejero ha incidido en que la Universidad "no puede vivir de espalda a la FP" y puede abrir una serie de itinerarios para que los jóvenes que han estudiado Formación Profesional puedan seguir formándose si lo desean. Para Imbroda, se va hacia la sociedad del aprendizaje que significa que "no podemos dejar de formarnos ni los jóvenes ni los que no son tan jóvenes".La futura ley servirá de marco legal para la adaptación de la Formación Profesional al nuevo modelo económico que demanda Andalucía, sentando las bases para la coordinación de la Formación Profesional del sistema educativo con el empleo, buscando el consenso con todos los agentes implicados, en un escenario que combina la adquisición de los conocimientos específicos en las aulas con la formación práctica en empresas del sector, ha señalado.Además, ha resaltado la necesidad de impulsar la orientación profesional como herramienta fundamental para conseguir mejorar la cobertura y adecuar demanda y oferta a las necesidades de especialización de las empresas, ayudando a combatir también el abandono en la FP.Imbroda ha destacado que su departamento está realizando en estos dos meses de Gobierno un primer diagnóstico de estas enseñanzas para dibujar un mapa de debilidades, como la escasez de plazas, que han dejado fuera del sistema a 125.000 jóvenes en los últimos años, la formación del profesorado o equipamientos poco actualizados, entre otros.Por otro lado, Javier Imbroda ha informado de que se está trabajando en un Plan Andaluz de Educación. "Estamos tratando de entender, de escuchar a los profesionales y a los expertos para recabar toda la información necesaria, añadirle también nuestras ideas para elaborar este plan que este consensuado con la comunidad educativa y que se pueda poner en marcha en el menor plazo posible", ha dicho.--EUROPA PRESS--