Grande-Marlaska espera que las obras de la Comisaría Provincial se acaben este año pero no descarta una nueva

Cádiz.- Grande-Marlaska espera que las obras de la Comisaría Provincia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes que espera que las obras que se están llevando a cabo en la Comisaría Provincial de Cádiz, situada en la avenida de Andalucía, terminen este año para que el edificio pueda cumplir sus funciones, sin embargo, no ha descartado la construcción de una nueva comisaría porque el gasto en seguridad es "un gasto social" para el Gobierno socialista.En declaraciones a los periodistas, el ministro ha explicado que la antigua comisaría está siendo objeto de obras de acondicionamiento, remodelación y reestructuración, actuaciones en las que "se ha gastado una cantidad importante de dinero público", por lo cual, "esa comisaría debe cumplir la finalidad para la que está prevista".Así las cosas, Grande-Marlaska espera que "en breve" y este año concluyan dichas otras que durante su desarrollo se han topado con "importantes problemáticas" desde el año 2014 que han obligado a "que el gasto de dinero público se haya ido incrementando". "No podemos hacer saco roto de ese gasto público empleado", ha señalado el ministro, quien a la vez no ha descartado "otra posibilidad" de dar nuevas instalaciones a los cuerpos de seguridad.En este punto, ha recordado que el Gobierno ha aprobado un plan de infraestructuras "flexible y amplio" para los próximos siete años dotado con 850 millones. Así, el ministro no ha descartado que se construya una nueva comisaría en Cádiz puesto que "el gasto en seguridad es para este Gobierno un gasto social".Por otro lado, preguntado por si el Plan para el Campo de Gibraltar sigue vigente, el ministro ha dejado claro que las actuaciones del Ministerio ante la situación de la comarca son "prioridad" y eso "se mantiene y se mantendrá" mientras él sea ministro y mientras sea presidente Pedro Sánchez. Por eso, el Gobierno "trabajará" hasta el día que terminen sus responsabilidades y, concretamente en el plan se seguirá trabajando con "cooperación y colaboración" entre todas las instituciones porque todas "han manifestado voluntad real" de colaborar para ello.Grande-Marlaska encabezará la lista al Congreso por Cádiz y, aunque no ha querido pronunciarse sobre esto porque ha acudido a Cádiz como ministro, ha agradecido a todos los órganos del PSOE por la "confianza" que han depositado en él como persona para liderar la lista. "Vengo con toda la humildad y toda la responsabilidad", ha dicho.De otro lado, el ministro ha sido preguntado por la situación de inmigración y, primero, ha dejado claro que "la inmigración no es un peligro para la seguridad", porque el peligro son las mafias que trafican son seres humanos. "No criminalicemos la inmigración", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que se está trabajando en cooperación con países de tránsito y origen para desmantelar a las mafias.Además, el ministro ha dicho que la inmigración el año pasado "no se vio desbordada" porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercieron su trabajo para "salvar vidas". De hecho, ha continuado, se ha está realizando "labores importantes" de cooperación entre territorios para luchar contra las mafias y en los últimos dos meses número de llegadas por vía marítima ha sido "inferior a la del año pasado".--EUROPA PRESS--