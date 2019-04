Ana Mestre y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha pedido la "dimisión inmediata" de la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, "por mentir y por intentar quitar a los ciudadanos de Jerez cinco millones de euros de la ITI" con el Centro Tecnológico del Motor.En una nota, además, ha acusado a Mestre de "dar cobertura a sus reiteradas mentiras con la elaboración de un supuesto informe a la medida, con fecha del pasado 28 de marzo de 2019, donde se mezclan sus engaños sobre el proyecto del Centro Tecnológico del Motor.El equipo de gobierno ha recordado que el pasado 24 de 2019 marzo el Gobierno de la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla "filtra a un medio de Jerez que el Centro Tecnológico del Motor de Jerez no se construirá por decisión de los técnicos en una supuesta reunión de la que no se enseña el acta". "A los dos días, Ana Mestre refuerza la filtración y el engaño señalando que el proyecto está fuera de plazo, lo cual es la segunda mentira", ha añadido.El equipo de gobierno ha señalado que ya ha demostrado que el proyecto tiene como límite máximo para su ejecución el 31 de diciembre 2023 y "tras desvelarse esta segunda mentira, Ana Mestre vuelve a la carga y en un nuevo intento afirma que el 12 de julio de 2018, el director general de la Agencia IDEA comunicó al secretario general de Innovación, Industria y Energía la imposibilidad de realizar este proyecto tras analizarlo los técnicos, junto a los responsables de la Sociedad Cirjesa".Según el equipo de gobierno, "lo que IDEA reconoce en esa carta es que debido a la especificidad del proyecto y la titularidad de los suelos, en manos de Cirjesa, y tras ser aprobada la modificación del PGOU por unanimidad en el Pleno de 28 de abril, no tenía capacidad de llevarlo a cabo, pero insta a la Consejería a que siga impulsado el proyecto y se pone a disposición de la Consejería de Empleo para continuar con el proyecto"."La delegada hincha la mentira al afirmar que en esa carta desde IDEA se trasladó a la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía que dadas las limitaciones identificadas en dicho estudio y sin tener medios para llevarlo a cabo, fuera desde esa Consejería desde donde se diera viabilidad al proyecto, algo que no ocurrió durante los meses sucesivos, según Ana Mestre", ha afirmado el equipo de gobierno.El gobierno local del Ayuntamiento de Jerez ha indicado que el 17 de octubre de 2018, "la Junta de Andalucía del anterior Gobierno de Susana Díaz sigue con el procedimiento del proyecto, prueba de ello es que la Consejería de Presidencia comunica en esa fecha que de conformidad con lo dispuesto de su decreto de Gobernanza se le traslada de que el crédito de cinco millones que se prevé asignar al citado proyecto se incluya en la envolvente presupuestaria de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio"."El proyecto sigue adelante y Cirjesa encarga a una consultora el modelo de negocio y de viabilidad que define toda la estructura del proyecto pista y equipamientos del Centro, y la senda financiera hasta 2023", ha explicado el equipo de gobierno, que ha añadido que el trabajo de la consultora se culminó el 20 de noviembre de 2018 y una vez recibido el modelo de negocio, la Junta, a través de la Oficina Técnica del Vicepresidente de la Junta y Presidente de la ITI, prepara el protocolo de actuación, que quedó pendiente de firma por falta del informe jurídico de la Junta y en puertas de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.Según el equipo de gobierno, "para dar cobertura a su mentira, la delegada Ana Mestre se trae de Sevilla un escrito elaborado con fecha de 28 de marzo de 2019 --ya con el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla-- por la Consejería de Hacienda, Industria Energía, y realizado expresamente al servicio del PP, donde se funden a modo de relato burdo todas las mentiras que a lo largo de estas dos semanas ha vertido la delegada de la Junta en Cádiz".Por ello, ha pedido la dimisión de Mestre, así como "que deje de tomar el pelo a los jerezanos, que no le intente quitar cinco millones de euros de la ITI a Jerez para llevárselos a otra ciudad, a otro circuito, y que reconozca abiertamente que no quiere ejecutar el proyecto del Centro Tecnológico del Motor".Además, ha instado a la delegada de la Junta en Cádiz a "que enseñe el acta de las reuniones, los correos donde se reconozca por los técnicos de la Junta que la ejecución del Centro es inviable, según ha defendido, así como el acta de la Comisión de Participación de la ITI donde se haya rechazado el proyecto". "No enseña nada porque no existe tal acta, y porque queda demostrado que el Gobierno de Susana Sánchez no rechazó el proyecto, todo es una mentira", ha concluido.Finalmente, ha anunciado que mandará un dossier a la Unión Europea y al Gobierno de España "para denunciar las mentiras y el uso partidista que está haciendo el gobierno del PP de Moreno Bonilla con los fondos ITI".--EUROPA PRESS--