La presidenta de la DIputación de Cädiz, Irene García

La secretaria provincial del PSOE en Cádiz, Irene García, ha afirmado que "ha habido un cambio de criterio" que desconocen para modificar las listas que concurrirán al Congreso y al Senado que fueron aprobadas por el Comité Provincial, "y no hay ninguna justificación".En declaraciones a Europa Press, García ha explicado que en los estatutos del partido se recoge que "si hay alguna alteración con respecto a los nombres, se tiene que justificar, y hasta el momento no la hay". Además, "viene que se tiene que convocar a la secretaria general para explicar la modificación, y a mí no me han convocado".Por ello, ha añadido que ese es el "desconcierto" de la militancia, "que no entiende que para hacer el resto de listas, en autonómicas o municipales, sí ha valido su voto y en esta ocasión no". "Si nos dotamos de unas normas nos dotamos para cumplirlas", ha manifestado Irene García, que ha señalado que "se nos había trasladado que estábamos en el PSOE de la militancia y cuando no nos gusta lo que dicen los militantes, hay que explicar por qué".En este sentido, ha insistido en que no conocen "con qué criterios se ha diseñado una candidatura que elimina a todos los miembros aprobados con un 96 por ciento del Comité provincial". "No se ha explicado ese cambio de criterio y por eso no quise ayer participar en la votación, porque iba mandatada por las asambleas y el Comité provincial que había aprobado una propuesta que era paritaria, cremallera, con todas las comarcas representadas y que renovaba la lista al completo".García ha recordado que las listas se habían diseñado "bajo las normas de los nuevos estatutos, donde se trasladó que la militancia participaba con listas abiertas y después se ordenaba con lo que pensaba la militancia". "No voy a hacer drama de esta situación, pero sí es verdad que no se ha explicado ese cambio de criterio", ha concluido.--EUROPA PRESS--