El Grupo Municipal y Asamblea de Ganar Cádiz en Común ha mostrado su "más absoluto respaldo" al alcalde de la capital, José María González, tras la sentencia de la Audiencia Provincial que lo condena por calumnias hacia la ex alcaldesa Teófila Martínez (PP).En un comunicado, la formación ha expresado su "enorme sorpresa" ante la decisión judicial puesto que "compartimos el criterio de la anterior sentencia, así como de la Fiscalía, que situaban las palabras del alcalde dentro del plano de la crítica política".Al respecto, desde Ganemos Cádiz han criticado que "al PP le gustan demasiados las mordazas y mientras que ellos hacen críticas descarnadas y son capaces de atacar la gestión con cualquier argumento, no toleran la más mínima crítica u opinión de sus adversarios políticos"."Sabemos de sobra que la estrategia de judicializar el ejercicio político por parte del PP con denuncias como esta no tiene otro objetivo que distraer la atención y quitar el foco de lo realmente importante", han manifestado desde la agrupación.A juicio de Ganemos Cádiz, esta sentencia "no puede ocultar lo que sucedió en el barrio Loreto: un fallo en la gestión de la red, que dejó al barrio durante muchos días en la incertidumbre más absoluta, varios meses de obras"Igualmente, han subrayado que esta sentencia "tampoco puede tapar otra realidad incuestionable", que es que los vecinos de Loreto "no pudieron conocer la verdad de todo lo sucedido hasta que Teófila no dejó de ser regidora y el nuevo equipo de gobierno, desde la comisión de investigación creada al efecto, esclarecimos todo lo sucedido".--EUROPA PRESS--