La concejala de Mujer en el Ayuntamiento de Cádiz, Ana Camelo, ha reivindicado el papel desempeñado por el equipo de gobierno al frente de la Fundación Municipal de la Mujer, donde de acuerdo a lo que marcan los estatutos se han impulsado alrededor de un centenar de "actuaciones novedosas" que han supuesto "una mejora significativa y una adaptación a los nuevos tiempos de este organismo".Camelo ha informado en un comunicado que la principal aportación ha sido que "la Fundación de la Mujer era un búnker cerrado a todo aquel que no tuviera relación con el PP" y asegura que "se han abierto las puertas al movimiento asociativo, a los movimientos feministas y LGTB, así como a la colaboración con otras instituciones en beneficio de las mujeres".Sobre este último aspecto, Camelo ha llamado la atención ante el hecho de que "antes era inexistente" la colaboración con otras instituciones como la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), la Diputación o la Universidad de Cádiz (UCA)."Nosotros entendimos que no sólo hay que protagonizar, sino que también es importante apoyar, acompañar y colaborar en todo aquello que sea beneficioso para las mujeres". La edil ha abundado que estas colaboraciones han permitido poner en marcha iniciativas, subvenciones para actividades y programas formativos, o incluso colaborar con el máster oficial de género de la UCA. Sin embargo, ha lamentado que la llegada de Ciudadanos "haya supuesto el fin de la colaboración con el máster y de las relaciones con la Unidad de Igualdad de la UCA".La concejala de Mujer ha explicado que una de las líneas de apertura que impulsaron tras su llegada fue la apertura a redes sociales de la Fundación Municipal de la Mujer, introduciéndola en Facebook.Según ha comentado, Ciudadanos ha hecho "gala de su labor continuista" desde que está en la vicepresidencia del ente y le ha creado también cuenta de Twitter, Instagram y un blog, "siendo este el único avance que puede atribuírseles", ya que sostiene que el resto de actuaciones han sido "inocuas, como cambiar el nombre a los programas, campañas o actividades que ya se venían desarrollando" o directamente suponen "un retroceso", como "sería el caso de romper relaciones con la UCA" o de "frenar en seco desde el pasado mes de diciembre" las exposiciones de visibilización y concienciación que se venían haciendo cada mes en la Sala Cigarreras del Centro Integral de la Mujer.Entre las novedades introducidas desde la llegada del equipo de gobierno ha aludido a cuestiones como "la visibilización de los feminicidios a las puertas de la Fundación de la Mujer", así como sensibilizar sobre la diversidad afectiva y los movimientos Lgtbi colaborando en la lucha contra la transfobia.Igualmente, en aplicación de las líneas que recogen los estatutos de la Fundación, se han puesto en marcha de talleres socioformativos becados para mujeres víctimas de violencia de género y/o en riesgo de exclusión social; actuaciones coeducativas dirigidas a escolares y a la ciudadanía en general; la introducción de programas como 'Sin Tabúes', en los que se ha contado "con expertos de primer nivel para hablar de cuestiones que nunca antes se habían hablado en la Fundación de la Mujer como, por ejemplo, el aborto"; se han desarrollado numerosas líneas relacionadas con la salud y la mujer, que van desde el cáncer de mama a reivindicar el papel de la partera; se ha sacado a la calle el derecho a amamantar y se ha transformado la guardería que había en las instalaciones en una ludoteca coeducativa.También ha resaltado otras cuestiones como "la transformación y mejora" de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, desarrollándose campañas de más de un mes de duración que abarcan diferentes aspectos: desde los feminismos a restar "elitismo" a los actos de homenaje que se venían desarrollando con motivo de esa efeméride para reconocer el papel de la gente de a pie, a través de la puesta en marcha de las 'Ilustres Anónimas'.Además, por la cercanía del 8 de Marzo con el Carnaval, ha asegurado que se ha aprovechado también para "reflexionar sobre el papel de la mujer en el Carnaval y, entre otras cuestiones, impulsar la campaña 'No es no' de sensibilización y prevención de agresiones sexistas durante los carnavales".--EUROPA PRESS--