El sorteo de la ONCE reparte 665.000 euros con 19 cupones vendidos en Cádiz y Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

[Sevilla] La Once Reparte 350.000 Euros Entre Diez Vecinos De Los Alco

El sorteo de la ONCE de este pasado martes ha dejado parte de su fortuna en las provincias de Cádiz y Sevilla, donde se han vendido 19 cupones premiados con 35.000 euros cada uno entre la capital gaditana y el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira, dejando en ambas localidades un total de 665.000 euros.Según se ha informado la ONCE en una nota, en la localidad alcalareña se han vendido diez cupones, repartiendo así 350.000 euros, mientras que en el barrio gaditano de La Viña se han repartido 315.000 euros con la venta de nueve cupones premiados. Además, Asturias y País Vasco también han sido agraciadas en este sorteo que estaba dedicado a la localidad turolense de Ojos Negro, dentro de la serie monográfica 'Mi Pueblo' que la ONCE dedica a los municipios con nombre singular.Ana María Verdier, vendedora de la ONCE desde 2009, ha sido la encargada de vender los nueve cupones premiados en la capital gaditana desde su quiosco en el número 30 de la calle Rosa.Verdier ha confesado que cuando se enteró de que había repartido el premio sintió "alegría y disgustillo" porque entre los que devolvió "estaba La Paga". "No me lo puedo creer, puesto que es la primera vez que entrega un premio mayor desde que empecé a trabajar como vendedora de cupones", ha añadido.--EUROPA PRESS--