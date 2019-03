El PSOE pide que Diputación inste a la Junta a reforzar al sector turístico gaditano debido al Brexit

El Pleno de la Diputación de febrero de 2019

El PSOE ha presentado una moción para el próximo Pleno de la Diputación de Cádiz en la que insta a la Junta a que mantenga los compromisos de colaboración con la industria del turismo y a abordar medidas que palien cualquier contratiempo que pueda verse sobrevenido por el Brexit.Según han indicado a Europa Press, para el PSOE "no caben dudas de que el mercado turístico británico es el más importante en número de personas que visitan Andalucía y, por ende, también uno de los principales mercados turísticos de la provincia gaditana".En este sentido, han añadido que "debido a las circunstancias políticas actuales emprendidas desde el Gobierno británico, existe una latente incertidumbre que puede afectar al devenir de esos turistas a la provincia debido a las posibles consecuencias que pueda traer el Brexit".Desde el PSOE se apunta a que el Brexit, sea a través de una salida negociada entre la UE y el Reino Unido o sea de forma no negociada, "tendrá consecuencias impredecibles, al menos en sus primeros momentos, en lo referente a materia de turismo, y al parecer ninguna positiva".Por ello, el PSOE ha presentado una moción para pedir al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a "que ayude a comercializar de manera directa el producto mediante la realización de una feria, ex profeso, en el Reino Unido, para dicha tarea, tal y como estaba previsto en el Plan de Acción 2019".Del mismo modo, instarán a que se refuercen las campañas de imagen, ya existentes, no sólo en el mercado británico, sino en mercados emergentes que puedan ir asumiendo los posibles flujos de pérdida de dicho mercado, "con el fin de adelantarse".Además, el PSOE han mostrado también interés en su propuesta en cuestiones necesarias como la de abordar junto al sector turístico las mejoras necesarias, tanto en la planta hotelera como en los destinos en su conjunto, mediante la continuación del sistema de ayudas puesto en marcha en la anterior legislatura por parte de la Administración autonómica.En este sentido, ha recordado que el anterior gobierno de la Junta "ya abordó una serie de medidas reales y efectivas que se han ido sucediendo desde hace más de dos años, centrando la actividad, principalmente, en realizar campañas específicas en el mercado británico, así como otras destinadas a abrir y reforzar, bien nuevos nichos de mercado o mercados de alta importancia".--EUROPA PRESS--