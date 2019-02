Mara Rodríguez, concejal del PSOE en Cádiz

La concejala y representante del PSOE en la Fundación Municipal de la Mujer (FMM), Mara Rodríguez, ha manifestado, tras el Consejo Rector del organismo, que "ya basta de manosear a las mujeres, de utilizar la igualdad para enfrentar, para hacer trampas". "Las mujeres de Cádiz no nos merecemos que nos usen como arma arrojadiza para tratar de arañar un puñado de votos", ha añadido.Cabe recordar que el equipo de gobierno (Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz) anunciaron que iban a llevar al Consejo Rector la propuesta de cese de la actual vicepresidenta, la edil María Fernández Trujillo (Cs), y el nombramiento de la concejala de la Mujer, Ana Camelo (PCSSP), argumentando que la edil de Cs es de "un partido que pacta con Vox".A juicio de la representante del PSOE, "es lamentable lo que está ocurriendo". "Han abierto en canal en movimiento feminista de nuestra ciudad y lo único que han conseguido es poner a unos colectivos contra otros, como ya hicieron con los vecinos, con los hosteleros, con los comerciantes. Enfrentan por interés propio. Es sangrante", ha añadido Rodríguez.Además, ha afirmado que el PSOE "ya está hasto de trampas y manipulación, porque son casi cuatro años sufriendo este trilerismo, estas cortinas de humo". Asimismo, sobre la postura del PSOE, ha asegurado que "es una cuestión de sentido común, por mucho que traten de confundir, de embarrar"."Nuestro único objetivo es hacer lo mejor para la Fundación de la Mujer, y la vuelta de Ana Camelo no lo es", ha manifestado Rodríguez, que ha añadido que "sus muestras de inoperancia fueron infinitas". "Por mucho que nos presionen, que nos ataquen, nuestro compromiso es con las gaditanas", ha defendido la representante del PSOE.En este sentido, ha explicado que "en este Consejo Rector de la Fundación de la Mujer otra vez hay el cambio de cromos, ni una propuesta concreta, ni una medida para hacer avanzar la igualdad en Cádiz, ni una iniciativa para las mujeres". "Sólo le interesa la polémica y mover sillones", ha subrayado.Rodríguez ha asegurado que el PSOE "no va a consentir que le den lecciones, los socialistas, además de haber impulsado las medidas más importantes a nivel nacional y regional en materia de igualdad, en Cádiz, es el grupo político que ha propuesto el desarrollo del Plan Contra la Violencia de Género y de un Plan Contra la Homofobia, aún por hacer después de más de tres años que se aprobó la propuesta en Pleno".Rodríguez ha preguntado al alcalde, José María González, "cuándo va a asumir sus competencias". "Por mucho que se dedique a intentar confundir, el control de la Fundación de la Mujer lo tiene el Consejo Rector, formado por todos los grupos políticos y por la representante de las asociaciones de Mujeres y tras el Consejo Rector, él, como presidente, es el que tiene las máximas competencias, por lo que es todo una falacia", ha dicho.Finalmente, ha pedido al equipo de gobierno que "la misma diligencia que ha tenido para este asunto, la tenga también para convocar la comisión de seguimiento del presupuesto, la comisión para el desarrollo del pliego de limpieza o para ejecutar las muchas propuestas a Pleno aprobadas que duermen el sueño de los justo". "Más gestión y menos oportunismo político", ha concluido.--EUROPA PRESS--