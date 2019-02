La portavoz del PSOE en la Diputación de Cádiz, Encarnación Niño

El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz pedirá a través de una proposición en el próximo Pleno que la institución provincial inste a la Junta de Andalucía a "desbloquear urgentemente" y resolver los programas de empleo para los distintos ayuntamientos gaditanos así como que apruebe un plan de empleo específico para la provincia "tal y como prometió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la campaña electoral".En la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE ha señalado que las cifras de desempleo en la provincia han ido mejorando a lo largo de los últimos años, pero siguen siendo "unas cifras insoportables", por lo que ha apuntado que se sigue haciendo "necesaria" la apuesta decidida de las administraciones por planes, programas y proyectos que "de una manera sostenida en el tiempo, hagan que la provincia de Cádiz mejore sus datos en materia de empleo".Continuando esa línea, la formación socialista ha recordado que desde su mandato en el actual gobierno de la Diputación de Cádiz, han puesto "todos los recursos propios disponibles para generar empleo", a través de cinco Planes de Cooperación Local o tres ediciones del Plan Invierte, además de cofinanciar proyectos europeos o autonómicos que "han movilizado más de 100 millones de euros a lo largo y ancho de la provincia".Asimismo, ha apuntado que desde la Junta "también se han movilizado para Andalucía y para la provincia de Cádiz distintos programas de empleo, para jóvenes menores de 30 años y para mayores de 30, y en ésta última edición, incluso para mayores de 45 años".En este sentido, el Grupo Socialista ha señalado que los planes de empleo de la Junta para la provincia de Cádiz van a suponer una inversión en contratación de más 36 millones de euros para este año, "que aún no pueden ser puestos en marcha por los distintos Ayuntamientos porque no han recibido la resolución definitiva y por tanto la asignación, también definitiva, de los recursos por parte del Gobierno andaluz con los que desarrollan la contratación del personal".Para el PSOE, muchos alcaldes que están a la espera de poder poner en marcha estos planes, "con el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, tienen preocupación por el retraso de la puesta en marcha de esas, tan necesarias contrataciones en sus ciudades y pueblos, sobre todo en ésta época del año, cuando el desempleo es mayor".De esta manera, la formación socialista ha recalcado que el cambio de gobierno en Andalucía "no puede suponer una excusa" para retrasar la firma y publicación de las resoluciones definitivas para aquellos ayuntamientos que aún no la han recibido "especialmente en la provincia de Cádiz, la más castigada por el desempleo en todos los tramos de edad".Por otro lado, el PSOE ha apuntado que ese retraso de las resoluciones viene acompañado del "primer gran incumplimiento del nuevo Gobierno andaluz con la provincia de Cádiz como es el de poner en marcha un plan de empleo especifico"."El entonces cabeza de candidatura del PP por nuestra provincia y alcalde de Vejer, José Ortiz, dijo durante la campaña electoral, que si en el primer consejo de gobierno no se aprobaba dicho plan de empleo, dimitiría y ahora ya sabemos que todo fue propaganda electoral y que tanto Juanma Moreno como Ortiz, engañaron a los gaditanos", ha censurado el Grupo Socialista.Por todo ello, ha pedido al Gobierno andaluz que "cumpla con su palabra y empiece a funcionar" para que resuelva definitivamente los programas de empleo para los Ayuntamientos y que apruebe "de manera urgente" un plan de empleo específico para la provincia pues "son muchos los gaditanos los que están esperando medidas para paliar su dramática situación de desempleo".--EUROPA PRESS--