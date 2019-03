El PP propone dedicar una calle en Cádiz a José Pedro Pérez-Llorca

Cádiz.- PP propone dedicar una calle en Cádiz a José Pedro Pérez-Llorc

El concejal del PP y candidato a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha propuesto, tras conocer la "triste noticia" del fallecimiento de José Pedro Pérez-Llorca, que se dedique una calle de la ciudad "a quien ha sido uno de los hombres más importantes de la historia reciente de España".En una nota, Ortiz ha calificado a Pérez-Llorca como "un gaditano que no solo alumbró junto a otro buen grupo de estadistas la actual Constitución, sino que contribuyó con su obra y su generosidad a que Cádiz fuera referente del constitucionalismo nuevamente en el Doce".Asimismo, ha recordado que era hijo Predilecto de la Ciudad desde 2002, miembro de la Comisión Local del Bicentenario y del Jurado Premio Libertad, "el más destacado de los galardones creados para honrar el Bicentenario de la Constitución de Cádiz"."José Pedro Pérez Llorca fue generoso con esta ciudad como ningún otro, nos acompañó y nos ayudó en todo lo que le pedíamos y, además de muchas otras cosas, a él le debemos la exposición del Museo del Prado en Casa de Iberoamérica 'Los Objetos Hablan'", ha señalado Ortiz.Por otra parte, la exalcaldesa Teófila Martínez también ha lamentado el fallecimiento de "un gaditano generoso e irrepetible y de una gran altura humana que formará parte de la historia de España". "Ha sido un duro golpe, porque no solo se trataba de un gaditano ejemplar, sino de un buen amigo que me ayudó como alcaldesa y colaboró con nosotros en todo aquello que le pedimos", ha señalado.Por su parte, el PP a nivel provincial ha trasladado su pésame y las condolencias a la familia de José Pedro Pérez-Llorca, y ha lamentado "esta gran pérdida", destacando "su excepcional figura como un gaditano ejemplar, un brillante jurista y un gran político español".--EUROPA PRESS--