Grupo municipal del PP en rueda de prensa

El candidato del PP a la Alcaldía, Juancho Ortiz; la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, han pedido este sábado la dimisión del alcalde de la capital, José María González (Por Cádiz Sí se Puede), así como que se disculpe públicamente tras su condena ante las "mentiras y calumnias" por el caso Loreto.Cabe recordar que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al primer edil gaditano por un delito de calumnias con publicidad cometido contra el anterior gobierno local del PP por el 'caso Loreto' y le ha impuesto una multa de 5.400 euros (18 meses a diez euros diarios) así como la obligación de indemnizar a los actuales concejales populares Teófila Martínez e Ignacio Romaní con 3.000 euros para cada uno.En rueda de prensa, Juancho Ortiz ha señalado que "estuvimos de acuerdo en solicitar la mediación para evitar el juicio, para evitar esa escena mediática que el alcalde quería evitar". Sin embargo, ha recordado, "lo único que le pedimos es que pidieran disculpas" por lo que "si el alcalde está condenado hoy es porque no quiso pedir disculpas".Así, el candidato popular a la Alcaldía ha criticado que el primer edil "calumnió sabiendo que estaba calumniando, sabiendo que lo que le decía a los vecinos era sencillamente mentira". Al respecto, ha subrayado que el delito por el que se le condena "es lo más mezquino que hemos visto en política en esta ciudad jamás".Por ello, ha pedido al alcalde que convoque de nuevo a los vecinos de Loreto para pedirle disculpas porque "los utilizó cuando lo estaban pasando mal por el corte de agua con el único fin de ganar votos y los utilizó para intentar aniquilar a estas personas que durante años consiguieron la confianza de los gaditanos"Además, han manifestado que Cádiz "no puede tener a un alcalde condenado por mentiroso y calumniador" por lo que, a su juicio, "debe presentar su dimisión".Por su parte, Ignacio Romaní ha expresado que "la incontinencia verbal del alcalde y su mala fe le llevaron a acusarnos de envenenar a sabiendas a los vecinos de Loreto". Así, ha dicho que, en su día, "tardáramos lo que tardáramos demostraríamos que el alcalde mintió". "Hoy se cumple ese objetivo y hoy una vez mas humildemente le pedimos al alcalde que pida perdón", ha añadido.Finalmente, Teófila Martínez, quien ha leído extractos de la sentencia, ha recordado que fue "muy doloroso" el "ataque furibundo" llevado a cabo por parte del actual alcalde de la capital. Así, ha criticado que "la dignidad de una persona no se puede destrozar en titulares de prensa ni mensajes en redes sociales con calumnias", por lo que ha valorado que "esta sentencia me permite resarcir el daño en parte".Igualmente, la que fuera alcaldesa de la capital ha anunciado que "si el primer edil dice que seguirá y que lo volverá a hacer, que sepa también que estoy dispuesta llegar a donde haga falta, y si hace falta a Estrasburgo allí llegaré, porque se me han lesionado mis derechos fundamentales".--EUROPA PRESS--