Muralla del Castillo de Santa Catalina

La diputada nacional del PP Teófila Martínez ha mostrado su "preocupación" por la "falta de decisión política" del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) para ejecutar la intervención en la muralla del Castillo de Santa Catalina, que se encuentra "en riesgo de derrumbe".La popular hecho la misma petición para Santa María del Mar, "como dejó acordado el gobierno de Mariano Rajoy (PP) antes de la moción de censura dentro de la segunda fase de la restauración de las murallas iniciada en 2015 y con un presupuesto total de seis millones de euros a ejecutar en varios años en tres fases".Martínez ha explicado que "la primera fase acabó en 2017 tras invertirse 1,5 millones en la recuperación del entorno del Castillo de San Sebastián, la mejora del baluarte de San Roque y la reposición de los baluartes de Capuchinos y de los Mártires", según ha informado el PP en un comunicado.Así, ha continuado, "se proyectó la segunda fase en la que se contempla Santa Catalina, Santa María del Mar y el tramo del lienzo entre Baluarte de Capuchinos y Mártires con un importe de más de un millón incluido dentro de los PGE aprobados por el gobierno de Rajoy para 2018 y que fue alterada, provisionalmente, por las obras de emergencias que se ejecutaron debido a los temporales que afectaron al Paseo Quiñones, La Caleta y Pascual Pérez con un presupuesto extraordinario".La dirigente popular ha indicado que "a pesar de todo, el proyecto se iba a retomar pero la moción de censura de Sánchez ha paralizado esa obra, no siendo capaz o no queriendo retomarlo, aunque ya han tenido ocho meses para ejecutarlo".Igualmente, Martínez ha criticado que "en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 no aparece nada para el arreglo de estos monumentos", y ha lamentado que "sólo tengamos como contestación que no hay proyecto", algo falso porque nos consta de que estaba elaborado por Demarcación de Costas antes de la moción de censura", por lo que teme que "los socialistas hayan metido en un cajón el compromiso del PP con los gaditanos en cuanto a la restauración de sus murallas que nunca se habían proyectado hasta la llegada del gobierno de Rajoy".Con todo ello, la diputada nacional ha anunciado que "vamos a presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados para reclamar el arreglo urgente de la muralla del Castillo de Santa Catalina".--EUROPA PRESS--