El PP lleva a Fiscalía al alcalde de Benaocaz por no convocar un Pleno municipal desde septiembre de 2017

Cádiz.- El PP lleva a Fiscalía al alcalde de Benaocaz por no convocar

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benaocaz (Cádiz), Juan María Mangana, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Cádiz contra el alcalde de la localidad, Antonio Venegas (PSOE), por no convocar plenos ordinarios en el municipio desde el mes de septiembre de 2017 "y negarse a facilitar la información requerida por el grupo popular".En una nota, Mangana ha explicado que el último pleno municipal se celebró en el mes de septiembre de 2017, cuando según Ley el gobierno local está obligado a convocarlo cada tres meses. En este sentido, ha añadido que "a pesar de los requerimientos por parte del grupo popular en el Ayuntamiento, el alcalde se ha negado a celebrar plenos ordinarios desde hace ya casi año y medio".El portavoz del PP ha señalado además que ante la negativa a la celebración del pleno municipal, "el Ayuntamiento no cuenta con presupuestos desde el año 2016, siendo también este el prorrogado del año 2015, y tampoco ya para 2019 se han aprobado las cuentas municipales".Mangana ha afirmado que "el alcalde está gobernando a base de decretos que también se niega a hacer públicos y a facilitar al grupo popular, a pesar de los numerosas peticiones que realizadas tanto de los decretos aprobados por Alcaldía en 2017 y 2018, como de otro tipo de información referida a los expediente de las licencias de obras, los pliegos de condiciones de la caseta municipal y la piscina municipal".Así, ha manifestado que "el tener mayoría absoluta, con tan sólo once votos de diferencia con el PP, no le da derecho a gobernar de forma autoritaria y de espaldas al pueblo de Benaocaz, que está representado en la oposición municipal, y al que le debe un respeto".--EUROPA PRESS--