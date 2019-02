Rueda pinchada del coche de Daniel Caballero (PP)

El PP de Medina Sidonia ha condenado los "ataques vandálicos" sufridos por su candidato a alcalde de la localidad, Daniel Caballero, que ha concretado en el pinchazo de las ruedas de su vehículo particular hasta en tres ocasiones en un mes, así como pintadas a la fachada de su vivienda, la rotura de una ventana y mensajes ofensivos hacia su persona.El partido ha asegurado este domingo en un comunicado que esta situación se sucede "en paralelo" con el inicio de precampaña electoral que el PP local está desarrollando y, por ello, ha mostrado sus "tristeza" porque "en pleno siglo XXI no se respete el pluralismo político y haya personas que no entiendan ni respetan, optando por emprender el camino de la violencia"."Vamos a seguir trabajando para que los asidonenses tengan un municipio mejor y con Daniel Caballero al frente, le pese a quien le pese", ha ahondado al respecto el PP, que ha trasladado su apoyo institucional a Daniel Caballero ante la presentación de una nueva denuncia en el cuartel de la Guardia Civil en lo que ha calificado como "una persecución de algunos antidemócratas que entienden la violencia y el vandalismo como su única manera de discernir las diferencias políticas".--EUROPA PRESS--