El candidato del PP a la alcaldía de Medina Sidonia (Cádiz), Daniel Caballero, ha reclamado al equipo de Gobierno local de Izquierda Unida que "se ponga a trabajar" para tener aprobados el presupuesto municipal para 2019 "lo antes posible".En un comunicado, Caballero ha considerado que "no es lógico que ayuntamientos de nuestro entorno, que gobiernan con minoría, aprueben los presupuestos antes que el de Medina Sidonia, que si tiene mayoría absoluta", lo que, en palabras del popular "demuestran la ineficaz gestión del actual gobierno local"."El no tener presupuestos paraliza Medina, ya que cuando se prorrogan los presupuestos, se prorroga todo excepto las inversiones. Los gastos diarios siguen, pero las nuevas inversiones como obras nuevas se paralizan", ha advertido.Por ello, desde el PP de Medina han pedido "que se aprueben cuanto antes, en tiempo y forma". "No podemos seguir siendo el hazmerreír de la provincia, en lo que a gestión se refiere, por falta de ilusión, ganas y seña de agotamiento del actual equipo de gobierno de IU", ha expresado el popular.Asimismo, Caballero ha afirmado que el PP de Medina "quiere dar su voto positivo a los presupuestos, siempre y cuando se garanticen los servicios públicos, se otorgue ayudas fiscales a las familias que peor lo están pasando, se colabore de forma absoluta con las asociaciones y nos sentemos a dialogar sobre las inversiones que realmente necesita nuestra pueblo, haciendo principal hincapié en mejorar las barriadas".--EUROPA PRESS--