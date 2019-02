El PP de Barbate descarta colgar cartelería electoral en el tramo oficial de la Semana Santa

El PP de Barbate (Cádiz) ha acordado que no exhibirá cartelería electoral de su formación política en los tramos oficiales de la Semana Santa barbateña "para no deslucir una tradición esperada por muchos ciudadanos ni los pasos de las diferentes hermandades y cofradías".En esta línea, el presidente del PP barbateño, Carlos Llaves, ha manifestado en una nota su deseo de que el resto de formaciones políticas "se unan a esta iniciativa por respeto a las hermandades y cofradías" y llevará esta propuesta al próximo Pleno municipal, donde espera que los demás partidos se unan a ella.Llaves ha explicado que "la Semana Santa barbateña merece nuestro mayor respeto por el cariño que tantos vecinos le tenemos y por ser una seña de identidad de nuestro pueblo", y por ese motivo "no deseamos deslucir el transcurrir de los pasos con las diferentes cartelerías electorales" que traerám las próximas elecciones generales del 28A.--EUROPA PRESS--