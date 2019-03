Cádiz.-8M.- El PP "apoya y comparte" las reivindicaciones de las gadit

La diputada nacional por el PP de Cádiz, María José García Pelayo, ha manifestado, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, "el apoyo y compromiso del PP con las reivindicaciones de las gaditanas en favor de una igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres y sin enfrentamientos".En una nota, García Pelayo ha defendido que la lucha por la igualdad y derechos de la mujer "no se defiende sólo con slogan y detrás de una pancarta, sino que la igualdad real exige un esfuerzo de todos, mujeres y hombres, y no entiende de ideologías". "Se trata de sumar y avanzar para conseguir el objetivo común de la igualdad", ha añadido.La diputada ha manifestado que el compromiso con la igualdad "debe demostrarse los 365 días del año con trabajo y políticas eficaces para acabar con las brechas de género".García Pelayo ha subrayado "la apuesta del PP para que cada día haya más mujeres trabajando y ocupen puestos de responsabilidad, que no hayan desigualdades salariales ni barreras que limiten y lastren sus oportunidades, la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad para avanzar hacia una sociedad en la que hombre y mujeres tengan los mismos derechos y obligaciones".Además, ha destacado la apuesta en que "en materia contra la violencia de género y defensa de la dignidad de la mujer no se de ni un paso atrás y trabajemos juntos por la defensa de las víctimas".En este sentido, ha apuntado que "el gobierno de la Juanma Moreno en la Junta de Andalucía ha anunciado su voluntad trabajar en políticas reales y eficaces para mejorar la vida de las mujeres gaditanas a través de la creación de nuevas oportunidades e impulsando en Andalucía un Pacto contra la violencia de Género".--EUROPA PRESS--