El Pleno aprueba la ejecución del convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la propuesta de ejecución de afectación temporal de uso suscrito con fecha 20 de junio de 2018 en el que se acuerda una recíproca mutación demanial externa entre el inmueble propiedad de la Universidad de Cádiz (UCA), situado en la calle Ancha, y el inmueble Centro Cultural Reina Sofía, propiedad del Ayuntamiento.Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, sólo el PP ha votado en contra de este acuerdo, que permitirá a la UCA ubicar el Rectorado, por un plazo de 50 años, en el edificio Reina Sofía.El concejal de Patrimonio, David Navarro, ha resaltado que este convenio es "un acuerdo de modelo de ciudad", y ha aclarado que la Real Academia Hispano Americana permanecerá en el Centro Reina Sofía mientras se le busca una ubicación que agrade a todas las partes. Por su parte, la edil de Cultura, Eva Tubío, ha asegurado que este cambio supone "una mejora para las colecciones y los colectivos acogidos actualmente en el Reina Sofía", y ha defendido que este acuerdo entre el Ayuntamiento y la UCA es "beneficioso para la ciudad, que ve reforzado su cordón universitario".En la misma línea se ha expresado el portavoz del grupo municipal socialista, Fran González, que ha calificado esta iniciativa como "una buena propuesta para la ciudad de Cádiz". "Nos congratulamos porque siempre hemos defendido un reforzamiento del cinturón universitario de Cádiz, y el nuevo espacio del Reina Sofía va a suponer una oportunidad para la Universidad de Cádiz", ha manifestado.Por su parte, el concejal no adscrito Juan Manuel Pérez Dorao ha manifestado su voto favorable a esta propuesta, aunque preguntado si "es realmente beneficioso este convenio para la ciudad y, sobre todo, para el Ayuntamiento?".El portavoz del PP, Ignacio Romaní, ha calificado la mutación recíproca de inmuebles como algo que "no beneficia en nada a los gaditanos". "Cambiamos culturas por despachos, y esto no beneficia al universitario en nada. No entendemos este cambio, y encima es el Ayuntamiento el que paga tres millones de euros", ha afirmado Romaní, que ha considerado "una falta de respeto absoluta" traer esta propuesta de ejecución del convenio al Pleno "cuando ya se ha realizado esa ocupación" del Reina Sofía por parte de la Universidad de Cádiz.En este sentido, el concejal de Patrimonio, David Navarro, ha defendido que mediante un acuerdo catastral derivado de dicha operación, el Ayuntamiento recibirá algo más de un millón de euros que se destinará a la finalización de la obra del Teatro del Parque Genovés.