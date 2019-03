El juez decano de Algeciras alerta del colapso en los juzgados por el volumen de las operaciones antidroga

El juez decano de Algeciras (Cádiz), Alberto Ruiz, ha alertado del colapso que tienen los juzgados de Instrucción con motivo del incremento de las intervenciones y detenciones en el Campo de Gibraltar en las operaciones contra el narcotráfico. En este sentido, apunta a que la solución pasa por llevar jueces de refuerzo o que la Consejería de Justicia de la Junta ponga en marcha los juzgados que ya están aprobados."No nos estamos quejando del trabajo que nos están dando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todo lo contrario, lo hacen excelentemente bien, pero queremos dar la respuesta a su labor, y se puede perjudicar ese magnífico trabajo", ha señalado el juez en declaraciones a los periodistas.El juez decano ha recordado que llevan "meses advirtiéndolo, aunque parece que se clama en el cielo". "Se ha reforzado mucho y bien las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero todo el trabajo que hacen tienen que llegar al juzgado, y si no se refuerza se convierte en un cuello de botella que cada vez está más estrangulado", ha añadido Ruiz, que ha advertido de que "se va a llegar a un punto que va a ser imposible atender las peticiones".En este sentido, ha recordado que la ley marca unos plazos para realizar la instrucción de las actuaciones o para mantener a una persona en prisión preventiva, "y si no se refuerzan los juzgados de instrucción, es imposible hacerlo en los plazos lógicos que hay que hacerlo"."Se puede dar a medio plazo que personas que se encuentran en prisión preventiva a la espera de finalizar la instrucción para celebrar juicio, queden en libertad, porque no se puede tener a las personas en preventiva porque la situación de los juzgados impide que se haga a su tiempo", ha indicado.El juez decano ha asegurado que necesitan "algo tan simple y tan fácil como que los juzgados que ya están aprobados los pongan en funcionamiento", que son el de Instrucción número 5 para Algeciras y el Penal número 5, además de uno mixto para San Roque y para La Línea.En este sentido, ha explicado que en el Ministerio de Justicia ya está aprobado, por lo que se está "a la espera de que la Consejería haga su parte, que es buscar un sitio para ese juzgado". Así, ha señalado que se puede buscar acomodo a esos juzgados en las instalaciones actuales, pero "hace falta voluntad". "Todo tiene sus plazos, pero es verdad que los plazos con buena voluntad se pueden acortar, lo que no es posible es que no sepamos cuándo van a empezar a funcionar", ha añadido.Asimismo, ha manifestado que "se no se van a poner, por lo menos que se refuerce con jueces de refuerzo los juzgados de Instrucción", lo cual ya no depende de la Junta, se haría al TSJA, aunque ha insistido en que "la solución rápida es la puesta en marcha de los juzgados que ya están aprobados, que depende de la Consejería de Justicia".Igualmente, ha pedido "que se cumpla con el compromiso de que las bajas se van a cubrir rápido, porque es mentira, hace falta que un funcionario esté de baja dos meses para que se cubra".Finalmente, el juez decano de Algeciras ha subrayado que "hay una carga inasumible para cuatro juzgados de Instrucción, sin entrar en el resto de juzgados, que hay los que soportan más del doble de lo que se considera adecuado por el CGPJ".--EUROPA PRESS--