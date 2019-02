El Gobierno pide al Ayuntamiento Prado del Rey que cambie el nombre de la calle Calvo Sotelo

Prado del Rey (Cádiz)

El Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz) es uno de los 656 que ha recibido una carta del Ministerio de Justicia solicitando que retire los vestigios franquistas que quedan. Según ha explicado el alcalde, José Ramón Becerra (PP), se trata de la calle Calvo Sotelo, "pero estamos investigando si el nombre es por el diputado asesinado antes de la Guerra Civil, José Calvo Sotelo, o por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo".En declaraciones a Europa Press, Becerra ha recordado que cuando gobernaba el PSOE en el municipio y entró en vigor la Ley de Memoria Histórica "cambiaron el nombre de todas las calles franquistas y esta se quedó con el mismo nombre". Por ello, ha insistido en que investigarán a quién se refiere el nombre.No obstante, ha recordado que a José Calvo Sotelo "lo mataron antes de la Guerra Civil, por lo que tampoco creo que le diera tiempo a llevar a cabo una represión franquista, a no ser que se quiera quitar, si es por ese el nombre, porque fuera amigo de Franco o algo".El alcalde ha insistido en que el PSOE en su momento quitó el nombre de todas las calles franquistas "y en el pueblo nadie ha reclamado nada sobre esta calle, ni concejales del PSOE que todavía siguen después de haber gobernado"."No es que no se haya cambiado por voluntad, sino porque nadie lo ha reclamado. Si hay que cambiarle el nombre se cambia, pero que nos digan por qué. De momento estamos investigando a cuál de los dos Calvo Sotelo está dedicada la calle, porque en su momento el PSOE no la eliminó", ha concluido.José Calvo Sotelo murió el 13 de julio de 1936 y fue ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, durante la dictadura de Primo de Rivera. Tras formar parte en las Cortes entre febrero y julio, en la madrugada del 13 de julio de 1936 fue detenido en su casa por un grupo que incluía a miembros de las fuerzas de seguridad y durante el traslado resultó asesinado mediante un tiro a la cabeza.Por su parte, Leopoldo Calvo Sotelo fue segundo presidente del Gobierno de España después el periodo franquista, tras la transición, entre febrero de 1981 y diciembre de 1982.Cabe recordar que el Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 ayuntamientos que retiren los vestigios franquistas y avisa que no hacerlo puede suponer la retirada de subvenciones públicas. El director general para la memoria histórica, Fernando Martínez, se ha dirigido por carta a todos los gobiernos municipales afectados para que cumplan la ley y los retiren.En este sentido, el alcalde de Prado del Rey ha confirmado que la carta ha llegado al Ayuntamiento y ha insistido en que están investigando a quién está dedicada la calle, "por la que nunca ha habido preocupación".--EUROPA PRESS--