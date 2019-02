David Navarro, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz

El concejal del Ayuntamiento de Cádiz y presidente de Cádiz 2012, David Navarro, ha lamentado este martes que el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) continúe con su "persecución judicial" en lo que considera "una denuncia continua contra el gobierno local --Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común--, en la que no les importa llevarse por delante y perjudicar hasta a los colectivos sociales de la ciudad".En un comunicado, Navarro ha señalado que, tras conocer una denuncia interpuesta por Ciudadanos por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra derechos civiles por sus actuaciones al frente de la sociedad municipal Cádiz 2012, el portavoz municipal de Cs, Juan Manuel Pérez Dorao, "tendrá que aclararle a asociaciones como Agamama o a la Asociación Pro Derechos Humanos, a los mayores de la ciudad porqué nos denuncia por cederle gratis el espacio para un acto".En ese sentido, el edil ha asegurado que es "la undécima denuncia" que ha recibido el equipo de gobierno, "y todas excepto la de Loreto en su tercer recurso, han sido archivadas", lo que a su juicio deja claro que "esto no es una persecución política, es una persecución personal y humana porque atentan las consecuencias contra nuestra vida personal".Por ello, Navarro ha afirmado que "en la nueva denuncia Pérez Dorao afirma cosas que ralla lo temerario al sostener que tenemos cosas que ocultar o que tememos la llegada de Cs al Consejo de Administración y otras barbaridades que rebasan los límites de los hechos para difamar e intoxicar"."Veremos donde acaba esta temeridad y esta persecución del partido de derechas que mientras ocupa la vicepresidencia de la Fundación de la Mujer nos denuncia por no cobrar unas jornadas contra la Violencia de Género, algo muy 'coherente'", ha ironizado.Asimismo, Navarro ha subrayado que "la denuncia no se sostiene" ya que "en primer lugar" le acusan de provocar las pérdidas de Cádiz 2012, "cuando la sociedad acumulaba pérdidas desde el ejercicio 2014, bajo mandato del PP". "Es más, por aquel año, esta empresa que fue creada para organizar lo relacionado con el Bicentenario y que cambiaron su fin por la puerta de atrás, arrastraba más pérdidas que actualmente y ya se encontraba en supuesto de disolución", ha añadido.Con todo, el concejal ha defendido su gestión al frente de esta sociedad municipal ya que la cesión de la Casa de Iberoamérica "fue aprobada" por el Consejo de Administración. "Desde la creación de la sociedad, el objeto principal es ceder los espacios públicos a las organizaciones sin ánimos de lucro y a las delegaciones municipales", ha enfatizado para destacar "que nunca se ha cedido el espacio de la Casa Iberoamérica, gestionada por Cádiz 2012, por una decisión unilateral".Por último, Navarro ha acusado a Cs de interponer la denuncia "en connivencia con el PSOE, un PSOE que vuelve a dirigir a Ciudadanos a través del mando a distancia, un PSOE y un Fran González que se siente más cómodo con la derecha y que usa a Pérez Dorao, ya sea en la Fundación Municipal de la Mujer, ya sea en Onda Cádiz o ya sea mediante denuncias, para ocultar su cobardía política"--EUROPA PRESS--