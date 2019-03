El exalcalde de Jerez Pedro Pacheco obtendrá la libertad condicional el 2 de abril al cumplir 70 años

El exalcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pedro Pacheco, obtendrá la libertad condicional el 2 de abril al cumplir 70 años, que es la edad que fija la legislación actual para que las personas que se encuentren en tercer grado penitenciario puedan disfrutar de este beneficio.En el caso de Pacheco, desde hace casi un año, concretamente desde finales de abril de 2018, tiene el tercer grado y acude a dormir de lunes a jueves al Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez, además de colaborar con Cáritas.Según ha explicado a Europa Press su abogado, Manuel Hortas, también a partir del día 2 de abril esta rutina cambiará, pues a partir de esa fecha podrá dormir todos los días en su casa, aunque aún tendrá por delante una serie de limitaciones hasta que cumpla la condena, de las cuales la más frecuente suele ser la de no poder salir de la provincia.De esta manera, según ha señalado Hortas, esta libertad condicional estará supeditada a fijar un domicilio, que será su residencia habitual, teniendo en algunos casos que justificar una serie de horas en dicha residencia --depende de cada caso--, y a no poder salir de la provincia hasta el final de la condena.Cabe recordar que en el caso del que fuera alcalde de Jerez durante más de dos décadas, que se está encargando personalmente de llevar todos los trámites por su condición de abogado, la libertad condicional le hubiera llegado dentro de pocos meses, independientemente de no haber cumplido los 70 años, pues los trámites, a tenor de los plazos cumplidos, estaban muy avanzados.A falta de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados tanto por las defensas de Pacheco y del resto de los imputados, como por la Fiscalía, por el caso 'Huertos de Ocio', el último juicio del ex alcalde de Jerez será este verano por el 'caso Rotondas', aunque ni el Ministerio Público acusa en este causa ni la acusación solicita penas de cárcel contra el exalcalde.--EUROPA PRESS--