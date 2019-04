El crucero 'Oasis of the Seas' se dirige a Navantia Cádiz para ser reparado tras sufrir un accidente en Bahamas

Cádiz.-El crucero 'Oasis of the Seas' se dirige a Navantia Cádiz para

El crucero 'Oasis of the Seas', de Royal Caribbean, recalará en Navantia Cádiz para ser reparado tras sufrir un accidente en Bahamas cuando se encontraba haciendo una reparación en un dique flotante. En principio, su llegada está prevista para el día 18 de este mes y un equipo de trabajadores de Navantia e industria auxiliar parten este viernes hacia Bahamas para hacer un estudio de los daños y realizar la travesía en el buque.Según han indicado a Europa Press trabajadores de la empresa, el crucero se encontraba en Bahamas en un dique flotante haciendo una reparación de una de las hélices de maniobra. En esa reparación el dique cedió y ha causado daños al buque al caerle encima una grúa.Así, la compañía ya ha confirmado a Navantia que el buque irá a Cádiz para ser reparado. No obstante, previamente, un equipo de trabajadores de Navantia y de la industria auxiliar viajaba hacia Bahamas para hacer un estudio previo de los daños con los que cuenta el buque y hacer la travesía hasta la capital gaditana.El crucero 'Oasis of the Seas', de Royal Caribbean, tenía previsto recalar en Cádiz en el mes de septiembre para una revisión y transformación. Ahora, a causa de este incidente serán dos veces la que el gran crucero, uno de los mayores del mundo, pase por la factoría gaditana.--EUROPA PRESS--