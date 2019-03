El cementerio municipal de Rota acoge el entierro del piloto Marcos Garrido este lunes

Motociclismo.- Pedro Sánchez lamenta la muerte del piloto Marcos Garri

El entierro del piloto gaditano Marcos Garrido Beltrán, de 14 años, que falleció este domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto durante una carrera de la categoría SP 300, se celebrará a las 13,30 horas de este lunes. A esa hora tendrá lugar la misa y, posteriormente la incineración del cuerpo del pequeño que reposará en el cementerio municipal de la localidad de Rota (Cádiz), han informado fuentes del ayuntamiento roteño.El alcalde de Rota, Javier Ruiz, ha señalado en declaraciones a los periodistas que el pueblo está "consternado" y en "estado de shock" después del impactante suceso que se cobró la vida del joven piloto. "En el mundo del deporte estas noticias no se espera y si es de una persona de 14 años impacta más, está todo el mundo muy consternado", ha dicho.Ruiz ha explicado que desde el ayuntamiento se han puesto a disposición todos lo medios que hay nivel municipal como la prestación de asistencia psicológica por parte del personal de Protección Civil en el tanatorio. También se decretó el pasado domingo día de luto oficial para este lunes con banderas a media asta.Además, en memoria de Marcos se hará un minuto de silencio previo a la Gala de los XIX Premios Periodistas Deportivos de Andalucía, que celebra en Rota esta tarde.El accidente del joven piloto ha sido una "tragedia" que ha sucedido en medio de una competición de motos, donde otras veces se ha visto levantarse a los competidores ilesos tras haber sufrido aparatosos accidentes. Pero esta no fue la suerte del pasado domingo en Jerez, desde donde Marcos fue trasladado tras el impacto al hospital de la zona y no se esperaba que el desenlace fuera su fallecimiento.La familia del piloto, según ha detallado el alcalde, es "muy conocida" en el pueblo al ser una familia grande y que participa en la vida social de de la localidad. Por eso las muestras de cariño hacia las mismas han sido muchas y han venido por parte de todos, incluso por parte de las instituciones y personalidades de la vida política.--EUROPA PRESS--