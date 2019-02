El Ayuntamiento licita el pliego de servicios para el albergue y el centro de alta tolerancia Fermín Salvochea

La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha informado que el Ayuntamiento de Cádiz sacará a licitación el nuevo pliego de servicios para la atención de personas sin hogar de la ciudad, siendo "mucho más completo y con una intervención más amplia" que viene a establecer las bases para la atención de uno de los colectivos más vulnerables de la ciudad.El documento aglutina la prestación de servicios del albergue municipal, del nuevo centro de alta tolerancia Fermín Salvochea e incorpora un equipo de calle que informará a las personas que carecen de un techo de los recursos municipales que tienen a su disposición y aumenta su capacidad de actuación a pie de calle, según ha informado el Consistorio en un comunicado.Por su parte, Fernández ha subrayado el "gran paso" que se da con la licitación conjunta de estos servicios ya que "nos permite abarcar la atención a personas sin hogar desde varios ámbitos y desde distintos puntos de vista con el fin de poder hacer una actuación integral".Además de mejorar la atención que se presta en el albergue municipal, "incorporamos el servicio del centro de alta tolerancia mucho más flexible y que nos permite llegar a personas que no se pueden acoger a los requisitos del albergue", ha añadido.La edil ha explicado también que "con la próxima apertura de este centro y actuando de forma complementaria con el trabajo que desarrollan las asociaciones de la ciudad, podremos ofrecer unos recursos adaptados a las necesidades de este colectivo en los que, además de tener un sitio donde dormir dispondrán de un lugar donde resguardarse de las inclemencias meteorológicas durante el día".En concreto, el pliego recoge la prestación temporal de un servicio de alojamiento y prestaciones que cubran las necesidades básicas de las personas usuarias como la alimentación, vestuario e higiene así como el desarrollo de prestaciones complementarias como la atención de apoyo personal y social orientado a la inserción social.El objetivo de este servicio es el "desarrollo de un Servicio de Intervención en medio abierto, indispensable para llegar a las personas con un grado de deterioro significativo, que les impide acceder a los recursos establecidos y localizados geográficamente en el municipio para su atención".Paralelamente se desarrollará un Servicio de Atención Social Inmediata a Urgencias Sociales, que complementará los horarios de atención de los Servicios Sociales Comunitarios durante las tardes. Incluye también al servicio de centro de alta tolerancia como espacio fundamental y complementario para la cubrir las necesidades de protección, normalización e inserción social de las personas en situación de calle.La concejala de Servicios Sociales ha puesto de relieve la importancia de que en este pliego se recoja una de las principales reclamaciones de la Mesa de Personas Sin Hogar como es la composición de un equipo de calle con capacidad de actuar in situ para que "se pueda garantizar la atención social inmediata a las personas que están en situación de sin hogar en la ciudad".Este equipo de calle tendrá como objetivo detectar, vincular e intervenir con las personas sin hogar que no acuden a los dispositivo; facilitar el acceso a los derechos sociales a estas personas usuarias; motivar y facilitar el proceso de vinculación a estas personas para que accedan a los dispositivos establecidos en la ciudad para su atención y actuar en coordinación con las entidades que trabajan con las personas sin hogar en la ciudad de Cádiz.Para ello, el Gobierno local realizará un proceso de acercamiento a través de circuitos de peinado continuo de la ciudad para identificar usuarios potenciales con lo que ir trabajando. Paralelamente, el acercamiento a los distintos dispositivos de la ciudad y a las entidades del tercer sector que trabajan directamente en calle será "pieza clave" para establecer estrategias conjuntas de intervención.--EUROPA PRESS--