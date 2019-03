Cádiz.- El Ayuntamiento de San Fernando acusa a la Junta de negar "arb

El concejal de Presidencia y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), Conrado Rodríguez, ha negado que al Consistorio isleño se le hayan pasado los plazos para obtener la subvención del plan 'Andalucía Orienta', como así lo ha manifestado la Junta de Andalucía. "Lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido pedir una prórroga en tiempo y forma que ha sido denegada arbitrariamente, a pesar de que cumpla con lo estipulado en la Ley", ha añadido.En una nota, Rodríguez ha mostrado la "indignación" del gobierno municipal, porque, según ha explicado, la Ley especifica que la solicitud de una demora "se debe tramitar durante el periodo de ejecución del programa, que es lo que precisamente se solicitó, en fecha del pasado 8 de marzo, tras ver que iba a resultar imposible cumplir con el plazo de 45 días que se estipulaba para resolver la contratación del personal".Según el edil, a pesar de que la normativa arropa a la solicitud de esta prórroga, la Junta la ha denegado "en una contestación sin justificación técnica, sino basándose exclusivamente en criterios políticos". Así, ha asegurado que "ya se han dado casos anteriores similares en los que se ha pedido y se ha concedido, como un taller de empleo tramitado el pasado mes de febrero que se celebrará en la ciudad".Por ello, el gobierno municipal ha recurrido esta decisión de la Junta, "que está poniendo piedras en el camino para fomentar el empleo", según Conrado Rodríguez, que ha recordado a la delegada de la Junta, Ana Mestre, que "sus primeras palabras al tomar posesión de su cargo el pasado mes de febrero fueron que este gobierno andaluz va a mirar de frente al paro y a poner soluciones y precisamente está haciendo todo lo contrario".Rodríguez ha señalado que las competencias en materia de empleo son exclusivas de la Junta y que, por lo tanto, el Ayuntamiento no recibe esas subvenciones para gastos de la administración local. "El Ayuntamiento no es el beneficiario de este dinero porque lo que hace es recibir esta subvención para llevar a cabo una colaboración con la Junta de Andalucía y asumir el trabajo que en realidad le corresponde a la Junta", ha manifestado el edil."Con esa subvención que ahora deniegan y que por lo tanto a quienes afecta es a ellos mismos a la hora de que cumplan con sus competencias", ha aseverado Rodríguez.Finalmente, el concejal de Desarrollo Económico ha advertido a la Junta y a la propia Ana Mestre que "si no rectifica una decisión injustificada y arbitraria, tendrán que ser ellos quienes pongan en marcha el servicio de orientación laboral". "Dudo mucho que sean capaces de hacerlo y en una ciudad como San Fernando con 100.000 habitantes", ha concluido.--EUROPA PRESS--