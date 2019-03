El Ayuntamiento aprueba de forma definitiva la Ordenanza Municipal de Terrazas

Cádiz.- El Ayuntamiento aprueba de forma definitiva la Ordenanza Munic

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, con los votos de Por Cádiz Sí Se Puede, Ganar Cádiz en Común, PSOE, los dos concejales no adscritos y la abstención del PP, ha aprobado en sesión extraordinaria y de forma definitiva la Ordenanza Municipal de ocupación de la vía pública con terrazas y otros elementos anexos en establecimientos de hostelería.Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el concejal de Vía Pública, Martín Vila, ha destacado que se trata de un documento participativo en el que diversos agentes sociales han podido aportar sus propuestas durante 18 meses.Así, ha agradecido la colaboración y participación de las asociaciones de personas con diversidad funcional como AGADI y ONCE, la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril, de consumidores y usuarios Facua, La Zancada en representación de los peatones, los sindicatos CCOO y UGT, la patronal de hostelería y los grupos municipales que han estimado participar.Vila ha puesto de relieve que es la primera ordenanza de este tipo que dispone la ciudad para regular la ocupación de las terrazas y compaginarlas con la vida de la ciudad atendiendo a la normativa actual sobre accesibilidad.El concejal de Vía Pública ha señalado que recoge entre otros aspectos la obligatoriedad por parte de la patronal de la hostelería de tener al día los seguros sociales, agiliza los trámites burocráticos y permite la señalización de las terrazas para evitar la competencia desleal.Entre otras novedades, la ordenanza establece que el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ordenanza será una mesa de seguimiento integrada por todos los actores que han contribuido a su elaboración.Por su parte, el concejal no adscrito, Juan Manuel Pérez Dorao, ha reconocido el trabajo que se ha realizado "con un gran índice de participación" y que se ha reformulado con la presentación de las alegaciones presentadas para dar cabida a un mayor consenso. Además, ha destacado que "se define el derecho a usar el espacio público para el ejercicio de actividades mercantiles y que hasta ahora se venia concediendo atendiendo a una reglamentación poco definida".Desde el PSOE, su portavoz Fran González, ha hecho hincapié en el carácter participativo de la elaboración de la ordenanza "que ha logrado que se haya llegado a entendimientos y acuerdos".Por su parte, el concejal del PP Vicente Sánchez, ha criticado el tiempo que ha tardado el equipo de gobierno en traer esta normativa y ha reprochado que "no se haya reunido el consenso unánime".--EUROPA PRESS--