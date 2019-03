El alcalde de Barbate expone los temas pendientes del sector al director general de Pesca y Agricultura

Cádiz.- El alcalde de Barbate expone los temas pendientes del sector a

El director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez Malia, y el alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, han mantenido una reunión para acercar posturas sobre diversos temas pendientes en la localidad.Según ha indicado el Ayuntamiento una nota, Molina ha insistido en la problemática que afecta a los marineros del 'Nuevo Ayacam', a quienes se les ha denegado las ayudas por paralización de actividad debido a un problema burocrático. "Lo único que estamos pidiendo son los derechos de unos trabajadores que llevan más de seis meses parados y que nunca han estado tanto tiempo", ha señalado el alcalde.En este sentido, Martínez Malia ha apuntado que "existe un certificado de Fomento que dice que el barco está parado, no tiene a nadie enrolado, no tiene ninguna venta porque puedes certificar que la Lonja ese día estaba cerrada, y se ha hecho un certificado de que la caja verde funciona perfectamente y en ese momento no se detecta que el barco estuviera fuera de puerto".Además, en el transcurso del encuentro, Martínez Malia ha adelantado que una de las pretensiones de su gestión es "realizar una ampliación de licencias de marisqueo para llegar desde las 200 actuales a 600, así como crear un registro de mariscadores". En lo referente a las capturas, "la idea es pedir 2.000 toneladas más de captura de sardinas para el golfo de Cádiz", ha apuntado.Asimismo, el director general de Pesca ha destacado que una de sus pretensiones es "acercar la administración a los puertos, agilizar las ayudas, agilizar los procedimientos", y para ello ha pedido el apoyo de diversas localidades, entre ellas Barbate, para poder llevar a la Consejería "las peticiones del sector, la realidad socioeconómica del sector, para hacer un informe donde se vea que el cumplimiento está dentro de unos parámetros impresionantes" con la idea de afrontar la problemática que sufre el sector pesquero con las paradas.--EUROPA PRESS--