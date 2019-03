Cádiz.- El alcalde de Algeciras acusa a Pedro Sánchez de "vender humo"

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "vender humo" y "jugar con el futuro de la comarca", ya que "ni existe el Plan Campo de Gibraltar, ni existe el Plan Brexit".En una nota, Landaluce ha criticado así la postura que Pedro Sánchez "viene manteniendo sobre una de las cuestiones que más están preocupando a los ciudadanos de la comarca, como es la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las consecuencias que tendrá para los trabajadores españoles en Gibraltar".A juicio del alcalde de Algeciras, el presidente del Gobierno "está demostrando a cada paso que da un desconocimiento supremo no solo en lo que se refiere al Brexit, sino a la realidad de esta comarca y de su gente". "Decir que España está preparada para esta situación es una temeridad política sin límites, puesto que la realidad demuestra todo lo contrario", ha añadido.En este sentido, ha afirmado que "el Gobierno de España no ha sido capaz de establecer los mecanismos necesarios para que esta zona, que ha de convivir con la colonia británica, pueda superar un hecho de estas dimensiones sin sufrir las consecuencias, por lo que Sánchez no puede atreverse a hablar de Brexit duro o blando, ya que sigue sin saber, o sin querer saber, cuál es la realidad a la que nos enfrentamos".Asimismo, Landaluce ha criticado lo que considera "un apagón informativo en toda regla", ya que "desde el Ejecutivo de Sánchez se mantiene la incomprensible postura de no querer dar cuenta ni a los ciudadanos de la comarca, ni a sus legítimos representantes, de los posibles avances o retrocesos que se producen en las negociaciones"."Nos estamos jugando mucho, y es doloroso que nuestro futuro esté en manos de alguien que sólo se dedica a vender humo, sin ser capaz de ofrecer soluciones a los problemas que se presentan para nuestros conciudadanos", ha incidido el alcalde.Así, Landaluce ha insistido en que "el tan anunciado y vendido Plan Integral para el Campo de Gibraltar del Gobierno de Sánchez se ha quedado en nada, no hay plan, no hay medidas y mucho menos había una hoja de ruta que atendiera a todas las necesidades"."El Gobierno de Pedro Sánchez se esfuerza en decirnos que una lista de tareas, sin concreción y sin presupuesto, es un plan integral, pero todos los campogibraltareños estamos hartos de que nos vendan humo", ha indicado el alcalde, que ha explicado que "es necesario un plan integral, pero debe nacer de las necesidades del Campo de Gibraltar y no de lo que se le ocurre a Pedro Sánchez, debe contar con los vecinos de la comarca y negociarse con todas las administraciones implicadas".--EUROPA PRESS--