Diputación reconoce 12 trayectorias ejemplares con la Medalla de la Provincia de Cádiz

CádizAlDía.- Diputación reconoce 12 trayectorias ejemplares con la Med

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha presidido el acto institucional con motivo del Día de la Provincia en el que se ha reconocido a 12 trayectorias ejemplares otorgándole la Medalla de la Provincia de Cádiz, "en un momento en el que se necesitan referencias, en el que hay voces que abogan por resaltar lo que nos separa en lugar de apostar por lo que nos une, en el que las banderas se utilizan para ocultar la ausencia de principios y de valores".Así, en su discurso, García ha defendido que ahí estaban "algunos de los mejores hijos e hijas de Cádiz: mujeres y hombres que no sólo merecen el reconocimiento de esta provincia, sino que encarnan su mejor cara y su mejor bandera".Los distinguidos, en este 19 de marzo, han sido la ciudad de Sanlúcar de Barrameda; la ciudad de La Habana; Almudena Grandes; la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; Antonio Martín García; Carmen Sánchez de la Jara; Carmen Bustamante; Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar; Grupo Transfronterizo Gibraltar-Campo de Gibraltar; las demarcaciones del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en la provincia; Madre Coraje y Pedro Manuel Salado de Alba (a título póstumo).Según ha explicado la Diputación, en el vigente mandato corporativo, el equipo de gobierno presidido por Irene García ha buscado ligar la celebración del Día de la Provincia con un motivo concreto, un relato que sirviera de hilo conductor. Por ello, este año ese eje central es el quinto centenario de la primera vuelta al mundo: la circunnavegación iniciada por Magallanes y completada por Juan Sebastián de Elcano que partió de Sanlúcar en 1519 y concluyó tres años más tarde en el mismo puerto."Los tripulantes de aquellos barcos navegaron por mares desconocidos hasta el punto que surcaron estrechos que carecían de nombre, rodearon costas jamás pisadas, soportaron tempestades, padecieron borrascas, sufrieron ataques armados, vivieron insurrecciones internas, fueron testigos de castigos ejemplares", ha recordado Irene García, que ha añadido que "hoy los peligros son otros, de una naturaleza muy diferente, pero no de menor gravedad"."Los desequilibrios norte-sur y los riesgos de quedar al margen de las corrientes de desarrollo, las tentaciones autárquicas, las exigencias de competitividad que acechan a nuestro sistema de protección o la propia amenaza de desmantelamiento de tantos avances de carácter socia", ha razonado la presidenta de Diputación.La presidenta de la Diputación ha manifestado su recuerdo para el abogado, jurista, ex ministro e Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz, José Pedro Pérez-Llorca, fallecido hace dos semanas. Un constitucionalista que encarna fielmente los valores que Diputación quiso asociar al Día de la Provincia, que se celebra cada 19 de marzo en recuerdo de la fecha en la que se promulgó la Constitución de Cádiz de 1812, ha recordado.Además, Irene García ha expuesto los méritos de cada una de las personas y colectivos distinguidos, valorando la universalidad de sus aportaciones, cada cual en su ámbito profesional respectivo, sus trayectorias y legados. En una jornada en la que abundan las alusiones a las bondades del territorio y al talento de sus mejores exponentes no faltó la autocrítica, concretamente al referirse a las cifras del desempleo.En este sentido, la presidenta de Diputación ha apuntado el descenso logrado en dichos índices en los últimos años, si bien "se trata de un pobre consuelo, ya que son 154.276 personas, con sus correspondientes familias, que deben continuar martilleando los oídos, el cerebro y el corazón de los responsables de todas y cada una de las instituciones públicas". "Ellas y ellos deben ser nuestra principal prioridad en todo momento, a ellas y ellos nos debemos, y continúan siendo nuestro principal fracaso", ha añadido.En representación de las personas distinguidas ha intervenido el alcalde de la ciudad de Sanlúcar, Víctor Mora, que ha hecho referencia a los pueblos de la provincia gaditana como lugares "acostumbrados a que nadie les regale nada", poblados por personas "laboriosas y honestas". Y, en referencia a la gesta de la primera circunnavegación, definió a Sanlúcar como "el cabo Cañaveral de la modernidad".--EUROPA PRESS--