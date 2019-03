Diputación publica en el BOP las bases para las ayudas a clubes y asociaciones deportivas de la provincia

CádizAlDía.- Diputación publica en el BOP las bases para las ayudas a

La Diputación de Cádiz ha señalado que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este jueves ha publicado las bases que regulan el otorgamiento de ayudas a clubes y asociaciones deportivas de la provincia para la organización y participación en competiciones deportivas oficiales de carácter federado, no profesionales de ámbito provincial, autonómico y nacional.En una nota, ha recordado que estas ayudas están contempladas en el Plan General de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz para la anualidad 2019.Asimismo, ha indicado que estas ayudas económicas en materia deportiva sirven para colaborar con clubes y asociaciones deportivas de la provincia, para facilitar la participación y avance en las distintas modalidades deportivas del mayor número de personas que sea factible, fomentando en la ciudadanía hábitos de vida saludable, de manera que el deporte y la actividad físico deportiva, incidan favorablemente en la salud y calidad de vida.Para ello, se contempla una primera línea para la organización y participación de equipos en competiciones deportivas oficiales federadas, de ámbito provincial, autonómico o nacional, y dirigidas al fomento del deporte en las categorías infantil, cadete y juvenil. Además contempla una la segunda línea para la organización y participación de equipos en competiciones deportivas oficiales federadas, de ámbito provincial o autonómico, en categoría absoluta, no profesionales.La subvención otorgada será por importe cierto y puede financiar hasta el 100 por 100 del coste de la actividad subvencionada, sin que en ningún caso pueda superarse el límite de ayuda que para cada línea se establece. La concesión de estas subvenciones será compatible con otras subvenciones públicas o privadas concedidas para el mismo fin, siempre que la cuantía total de las ayudas no supere el 100 por 100 del coste de la actividad que se subvenciona. Serán, en todo caso, incompatibles con otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Cádiz para el mismo fin.La Diputación de Cádiz ha indicado que destinará a las presentes ayudas para el deporte un crédito total de 145.000 euros, 100.000 para la primera línea y el resto para la segunda.Por su parte, las entidades solicitantes podrán presentar, en el marco de esta convocatoria, proyectos de actividades deportivas realizadas desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOP.--EUROPA PRESS--