Diputación presenta el Plan Estratégico para alcanzar la excelencia turística de la provincia

Diputación presenta el Plan Estratégico para alcanzar la

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha presentado el Plan Estratégico para el desarrollo turístico de la provincia, cuya iniciativa parte del Patronato Provincial de Turismo y la Universidad de Cádiz, a través del Instituto de Investigación Universitario para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz (Indess).En una nota, García ha señalado que este trabajo tiene como objetivo "avanzar en la rentabilidad del turismo para la provincia de Cádiz, evolucionando hacia un turismo sostenible que no compita en precio sino en producto". "Como en otras industrias, en el mundo habrá productos más baratos, pero no mejores, y ese será nuestro fuerte", ha manifestado la presidenta de la Diputación, que ha añadido que "la meta que debemos perseguir es evolucionar desde la promoción a la gobernanza del destino, ofreciendo experiencias intangibles y una oferta turística inolvidable y extraordinaria".Para alcanzar objetivos como acabar con la alta temporalidad o la estacionalidad del empleo, Irene García ha señalado que "hay que avanzar en el conocimiento de la demanda, en la psicología del consumidor actual, en la gestión óptima de las campañas, en dar con el momento oportuno y, en definitiva, ir un paso por delante de la oferta de otros destinos y del comportamiento de nuestros potenciales clientes".Irene García ha querido destacar algunos datos que permiten afrontar con optimismo el futuro del sector en la provincia, como que el año 2018 acabó con más de 2,5 millones de visitantes. Igualmente, ha hecho referencia a otras cuestiones, como el crecimiento registrado en el número de visitantes procedentes de Alemania, a pesar de la tendencia a la baja en el resto del país, también el incremento en el segmento de los cruceros, que Cádiz lidera junto a Valencia, o las magníficas expectativas de creación de empleo de cara a la Semana Santa en la provincia de Cádiz.Además, la presidenta se ha referido a la tecnología como elemento clave que "está cambiando cada uno de los tramos del turismo, desde la fase de inspiración del cliente, hasta que el turista comparte lo vivido a través de sus redes sociales y familiares y vuelve a inspirar a nuevos consumidores"."Este trabajo nos tiene que servir, entre otros aspectos, para ver la tecnología, no ya como un nuevo desafío del sector, que lo es, sino como la aliada perfecta para gestionar nuestros recursos de forma más eficiente", ha manifestado García.En ese sentido, la Diputación va a estar involucrada de lleno en los próximos dos años en el desarrollo de la provincia como un destino de turismo inteligente, tanto desde el punto de vista de conocimiento del turista, como por la puesta a punto del destino."Y lo vamos a hacer con presupuesto propio de la Diputación y con Fondos de Cohesión de Desarrollo Regional porque es una manera de hacer Europa", ha indicado García, que ha explicado que "el Plan Nacional de Territorios Inteligentes ha seleccionado la iniciativa que presentó la Diputación y vamos a invertir cerca de dos millones de euros para que la provincia de Cádiz se transforme en un Destino Turístico Inteligente, basándose en la innovación, la sostenibilidad y la tecnología".Justo para estudiar estas cuestiones y establecer nuevas herramientas de desarrollo se ha elaborado este Plan Estratégico, cuyas líneas básicas ha presentado Manuel Arcila como responsable del Indess. En su diseño y redacción se han aplicado una serie de criterios básicos, como son la transversalidad, la participación, la información y la transparencia. Y para ello se ha contado con la opinión y participación de los distintos actores económicos y sociales de la provincia.El estudio se ha llevado a cabo de manera ordenada según siete ejes o bloques transversales: gobernanza turística; soporte de apoyo al turismo; sostenibilidad turística; impulso económico; innovación y tecnología; promoción y marketing; y promoción turística.Como punto de partida se hizo un análisis de la Herramienta del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos para Destinos Sostenibles, seleccionando los posibles indicadores a utilizar en los perfiles municipales. Del mismo modo se analizaron y recopilaron las estadísticas turísticas disponibles de forma pública del Instituto Nacional de Estadística, Turespaña, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S.A., Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía o el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, entre otros.Por otro lado, se ha realizado un seguimiento de las mesas sectoriales organizadas por el Patronato Provincial de Turismo, confeccionando informes previos y posteriores, teniendo en cuenta para ello las necesidades y peticiones de los agentes turísticos y el plan de acción de la institución.Como resultado de todo este proceso, el Plan propone 126 líneas de actuación que se concretan en 322 acciones estratégicas específicas. De todas estas acciones se desprende que el papel del Patronato Provincial de Turismo debe ir más allá de la promoción turística de la provincia, ejerciendo un papel coordinador de las distintas administraciones entre sí y con las empresas del sector.Asimismo, se plantea que debe convertirse en un actor impulsor de las nuevas tendencias turísticas en aquellos municipios que puedan necesitarlo.Diputación ha destacado que la redacción del Plan Estratégico ha sido plenamente participativa, con una importante implicación del sector turístico provincial, que ha tenido la oportunidad de formar parte de las actividades organizadas en este proyecto, contando con más de 150 expertos y más de 400 encuestas respondidas.--EUROPA PRESS--