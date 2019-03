Diputación convoca las subvenciones a clubes deportivos federados y deportistas no profesionales

CádizAlDía.- Diputación publica en el BOP las bases para las ayudas a

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este jueves las convocatorias de subvenciones a clubes deportivos federados no profesionales para participar en ligas oficiales de ámbito nacional, y para los deportistas individuales que participen en competiciones en la comunidad autónoma andaluza, en el territorio nacional y fuera de España.Según ha indicado la Diputación en una nota, los clubes solicitantes podrán presentar proyectos y actividades realizadas desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019. La Diputación Provincial destinará a esta convocatoria un crédito total de 200.000 euros.Asimismo, ha señalado que cada club podrá remitir como máximo una solicitud, referida a una sola actividad o proyecto, por un importe total de proyecto no superior a 15.000 euros.Por su parte, en la convocatoria para deportistas individuales no profesionales, la Diputación de Cádiz destina para la anualidad de 2018 un total de 40.000 euros para el fomento de la participación en las pruebas incluidas dentro del calendario oficial de la federación correspondiente.Cada persona solicitante podrá remitir como máximo una solicitud, referida a una sola actividad o proyecto. El importe máximo de la subvención que se otorgará a los posibles beneficiarios será de 1.000 euros.--EUROPA PRESS--