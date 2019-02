Cs critica la tardanza del Gobierno en dar respuesta a los pescadores afectados por el acuerdo con Marruecos

Javier Cano, diputado de Cs por Cádiz en rueda de prensa

El diputado nacional de Cs por Cádiz Javier Cano ha criticado la tardanza del Gobierno central en dar una respuesta a los pescadores afectados por el retraso en la renovación del acuerdo con Marruecos que los ha tenido sin faenar desde el pasado mes de julio.En declaraciones a Europa Press, Cano ha lamentado que el Gobierno haya tardado "unos seis meses" en convocar las ayudas a los pescadores afectados por la tardanza de la renovación del acuerdo de Marruecos, indicando que en ese tiempo "muchas familias, especialmente las de la localidad de Barbate que faenan principalmente en el caladero marroquí, no pudieron obtener una renta medianamente digna".El diputado de la formación naranja ha explicado que el pasado 1 de febrero el Gobierno respondió a una pregunta de Cs registrada en el Congreso el pasado mes de octubre que detallaba que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 4 de diciembre de 2018, donde se publicó la Orden para convocar ayudas para pescadores de buques pesqueros afectados por la paralización temporal debido a la no renovación del protocolo del acuerdo de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).Igualmente, la respuesta del Gobierno apunta que el pasado 8 de enero de 2019, el Tesoro ha dado la orden de pago de 13 de ellos, quedando pendiente cuatro expedientes, a la espera de que se haga efectiva dicha orden de pago en fechas próximas en enero del 2019, ante ello, Cano ha censurado esta tardanza "fruto de que el anterior gobierno central no supo anticiparse a los problemas que iba a generar la finalización del acuerdo" y en la que el actual Gobierno "no ha sabido estar a la altura" porque "prometió que estarían aprobadas para el mes de septiembre".--EUROPA PRESS--