El diputado de Cs por Cádiz, Javier Cano

El diputado nacional de Ciudadanos (Cs) por Cádiz, Javier Cano, ha criticado la "indefinición" del Gobierno con respecto a la incidencia del programa Reindus en la provincia gaditana, ya que en una respuesta a una pregunta realizada por escrito "no es capaz de definir la repercusión que puede tener en cuantía económica o en generación de empleo".Según ha explicado Cano a Europa Press, el Gobierno, en relación a la provincia de Cádiz se ha "limitado" a decir que en "la vigente Orden de Bases se atienden proyectos viables de la provincia de Cádiz y del resto de las provincias de España, por lo que no hay repercusión en la pérdida de puestos de trabajo".En este sentido, ha indicado que con el nuevo criterio puesto en marcha por el Gobierno, el Ministerio de Industria repartirá para toda España 400 millones de euros de los que 53,1 se reservan para Andalucía.Cano ha recordado que la provincia de Cádiz "ha ido perdiendo efectivo económico en este tipo de ayudas". Así, el diputado de Cs ha señalado que para 2018 se había reservado solo para la provincia de Cádiz 87 millones de euros, aunque quedaba por comprobar cuánto se adjudicaba finalmente, ya que un año antes solo consiguieron subvenciones iniciativas que no llegaban al 21 por ciento de lo presupuestado.El diputado de Ciudadanos ha criticado que el Gobierno haya dado una respuesta "genérica" a su pregunta, en la que se interesaba por cómo calculaba el Gobierno que iba a repercutir en pérdidas de puestos de trabajo el nuevo reparto o si contemplaba aprobar nuevos fondos territoriales para crear tejido industrial y empresarial en la provincia de Cádiz.--EUROPA PRESS--