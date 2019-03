8M.- Castilla (UGT-A) Llama A La Huelga Feminista Del Viernes Porque D

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha hecho un llamamiento a la asistencia de la huelga feminista del 8 de marzo y ha pedido "que sea un día tan importante o más que el del año pasado, porque desde aquel día tan espectacular no ha cambiado nada".En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Castilla ha hecho un "llamamiento a mujer y hombres, porque el feminismo también es cosa de hombres, para decir alto y claro que ni un paso atrás en los derechos de las mujeres".La dirigente de UGT en Andalucía ha recordado que "no ha cambiado nada y la brecha salarial existe, hay poca igualdad de oportunidades y las mujeres no pueden acceder a los puestos directivos igual que los hombres".Además, ha criticado que "cuando se habla de brecha salarial algunos partidos y empresarios dicen que el concepto es inventado". "No es de recibo que la mujer gane casi 6.000 euros menos, al año porque se está inculcando el principio de igualdad", ha apostillado.Finalmente, Castilla ha insistido en hacer un llamamiento, porque "un mundo sin igualdad entre hombres y mujeres no es un mundo mni con libertad ni democrático".--EUROPA PRESS--