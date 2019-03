Casado ve "ignorancia" en las declaraciones de López Obrador y dice qu

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha equivocado de aliados en la política relacionada con Iberoamérica", y ha reivindicado "la historia de España, que no es esa leyenda negra que la izquierda acomplejada intenta ahora escribir". Además, ha calificado las declaraciones de López Obrador de ser de una "ignorancia escandalosa".En un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), Casado ha calificado de "inadmisibles" las declaraciones del "amigo de Sánchez", el presidente Mejicano "izquierdista", López Obrador. A su juicio, "es de una ignorancia escandalosa y una auténtica afrenta contra España y contra su historia"."Que venga un presidente de Méjico a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo es algo que no voy a admitir", ha afirmado el presidente del PP, que ha recomendado a López Obrador "que lea a Valle-Inclán y recuerde cuando decía que en Méjico precisamente está el más puro ejemplo de España, o que lea a García Lorca, que decía que para conocer a España había que viajar a América".Casado ha defendido que "España ha contribuido decisivamente desde hace cinco siglos a la historia americana, la historia de España es indisociable al continente americano"."Reivindico la historia de España, estoy orgulloso de ella y no vale con declaraciones edulcoradas de diplomáticos, el Gobierno de España tiene que decir claramente a este tipo de gobiernos izquierdistas que no aceptamos la difamación sobre nuestra contribución histórica", ha añadido.Casado ha manifestado que "esto, unido a la posición casi de complicidad con la dictadura cubana y de absoluta irresponsabilidad contra la dictadura venezolana y nicaragüense, inhabilita a Pedro Sánchez en cualquier política relacionada con iberoamérica". "Se ha equivocado de aliados y se ha puesto del lado de los populistas, de los comunistas y de los dictadores, y lo siento y lo lamento", ha concluido.--EUROPA PRESS--